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Калининградская область планирует закрыть потребности РФ в производстве соли для фармпромышленности

28.09.2017

Калининградская область в перспективе закроет всю потребность России в соли, используемой для производства лекарств. С таким заявлением глава региона Антон Алиханов выступил на встрече региональных менеджеров «ВЭБ 2.0».

Речь шла о проекте «Варница», в рамках которого в ближайшее время будет открыт завод по производству различных видов выварочной поваренной соли. В перспективе предприятие начнет поставлять на российский рынок и фармакопейную соль для использования в производстве лекарственных препаратов. На сегодняшний день данный продукт производится в стране в недостаточных объемах.

«Мы поддержали их заявку на получение субсидий в министерстве промышленности и торговли и помогли включиться в несколько перечней приоритетных проектов», - уточнил глава региона.

Стоит отметить, что в мае 2017 г. Правительство РФ сняло продовольственное эмбарго на соль и морскую воду для производства лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок.

Поставки разрешаются при подтверждении целевого назначения ввозимого товара, уточняется в документе. Минпромторгу поручено разработать и утвердить порядок такого подтверждения.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводство
Калининградская область
Фармвестник-ТВ
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26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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