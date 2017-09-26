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Как зарабатывать, заменяя импорт

26.09.2017

Производитель из Санкт-Петербурга Solopharm объявил о готовности заключать с аптечными сетями прямые и маркетинговые договоры на поставку своих препаратов. Широкий портфель компании представлен как дженериковыми препаратами, нацеленными на импортозамещение, так и собственными брендами. Solopharm в первую очередь гарантирует качество продукции, а также, что немаловажно для аптек, активное продвижение брендов.

Ломая стереотипы

Новая производственная площадка по производству жидких стерильных лекарств Solopharm построена в 2013 г. по международным стандартам качества GMP с использованием технологии чистых помещений. Современное высокотехнологичное европейское оборудование, установленное на предприятии, позволяет разнообразить выпускаемую продукцию и производить лекарства в уникальной упаковке без консервантов. В итоге компания выпускает импортозамещающие препараты, но в совершенно ином качестве. Тем самым разрушается стереотип об отсталом российском производстве.

Новые горизонты

Solopharm начал свою деятельность с выпуска инъекционных и инфузионных растворов в полимерной упаковке, которая является одним из преимуществ производителя. Благодаря новым технологиям лекарства удобны в применении, отсутствует возможность попадания в них инородных тел и т.д.

Сейчас Solopharm активно развивает свой портфель, каждый месяц в производство запускается несколько новых наименований препаратов. Компания выпускает практически все группы препаратов в офтальмологии и оториноларингологии, имеет собственные разработки в гастроэнтерологии и иммунологии и широкий спектр госпитальных растворов в различных формах. На рынок уже выведены собственные препараты Трекрезан, Актофлор, ЛинАква, Гилан, Сигида, Трилактан, Викспин, Местамидин-сенс. Эти бренды активно продвигаются как на врачей, так и на конечного потребителя и имеют все шансы войти в число лидеров в своих терапевтических областях.

Поэтому компания приглашает к партнерству аптеки, которым готова поставлять качественные, доступные по цене, современные брендовые препараты по прямым контрактам или заключать с ними маркетинговые договоры. Solopharm предлагает получение дохода от высокомаржинальных продуктов.

В политике сети должно присутствовать понимание приоритетного продвижения по продукции, полученной по прямому контракту (УСТМ). Также возможно совместное участие в рекламе продукции как производителя, так и сети.

В качестве дополнительных стимулирующих факторов для аптечных сетей, работающих по прямым контрактам, предлагается планирование и резервирование крупных объемов сезонных препаратов, что дает дополнительную выгоду ввиду постоянного неснижаемого товарного запаса.

Маркетинговый контракт, как инструмент, направленный на продвижение продукции, доступен и крупным игрокам рынка, и одиночным аптекам, и небольшим (до 10 торговых точек) сетям. Он включает механизмы обучения первостольников, приоритетную выкладку, персональные мотивации.

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Метки
Solopharm
Компании
Solopharm (ООО "Гротекс") Компания «Solopharm» была создана в 2010 году Жеребцовым Олегом Викторовичем. «Solopharm» - высокотехнологичный инновационный фармацевтический завод, который обеспечит своих клиентов доступными лекарствами под брендом «Solopharm», полностью отвечающими международным стандартам качества.
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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