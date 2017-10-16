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Лента · В России
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Качество клинического исследования, использование ePRO и экспертиза фармацевтических стартапов

16.10.2017

09 октября 2017 г. состоялась V Ежегодная конференция «Клинические исследования в России и за рубежом». В ней приняли участие представители фармкомпаний, эксперты ФГБУ НЦЭСМП, Министерства здравоохранения и научно-исследовательских институтов. Первые 30 гостей конференции получили в подарок книгу «Руководство по экспертизе лекарственных средств» под редакцией А.Н. Миронова издания ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России.

Конференция началась с сессии, посвященной качеству клинического исследования. Директор центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств Дмитрий Горячев выступил с докладом об экспертной оценке отчета о результатах клинического исследования. Директор по клиническим операциям ОСТ Ирина Петрова рассказала об обработке и систематизации отклонений от протокола, а медицинский писатель Владимир Чистяков поделился особенностями написания протокола для проведения качественного исследования. В сессии также приняли участие глава отдела обеспечения качества ОСТ Мария Зайцева и биостатистик НИИ ФХМ ФМБА России Ирина Бондарева. Спикеры ответили на вопросы участников.

По завершении первой части конференции гости разделились на две группы. Компания Data MATRIX организовала сессию, посвященную использованию электронных дневников ePRO, где вместе с представителями со стороны фармацевтической компании и CRO рассказала об особенностях опросников, нюансах перевода и языковой валидации опросников и шкал, а также кейсах внедрения и работы ePRO в клиническом исследовании.

Параллельно венчурный биотех-фонд Primer Capital вел сессию «Экспертиза фармацевтических стартапов». В ее начале были подписаны инвестиционные документы с проектом МТ-Медикалс. Общая сумма раунда составила 44 млн рублей. Далее спикеры из Министерства образования и науки, Primer Capital, Фонда «Сколково» и компании «Фармстандарт» рассказали об инструментах поддержки инновационных разработок, нюансах анализа проектов и их оценки.

Дмитрий Шаров, президент ОСТ: «Каждый раз мы стараемся включить в нашу конференцию самые актуальные темы, с одной стороны, и лучшие практики, о которых мы узнали и которые сами внедрили за прошедший год, с другой. Мы всегда рады обратной связи от гостей конференции, которые своим участием, вопросами и дискуссиями на сессиях помогают нам из года в год формировать интересную программу единственного подобного мероприятия по клиническим исследованиям в России. До конца года мы планируем провести еще одну встречу с фармкомпаниями и поговорить о формировании бюджетов на клинические исследования».

Фотографии с конференции доступны по ссылке.

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Метки
ОСТ
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Персоны
Шаров Дмитрий

Президент компании OCT
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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