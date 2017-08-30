Юрий Лужков планирует производить витамины

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен заняться производством витаминного препарата рутина, который укрепляет кровеносные сосуды человека, сообщает РИА «Новости».

Производить рутин будут из гречихи на территории агрокомплекса Лужкова в Калининградской области.

«В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова пока задействован участок площадью 100 гектаров, на котором выращиваются специальные сорта гречихи – красная и белая», — поясняется в сообщении, размещенном на сайте Юрия Лужкова.

В настоящее время значительный объем рутина в Россию поступает из Китая, Японии и Кореи, где он производится из плодов софоры.