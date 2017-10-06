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Лента · В России
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ЮФО – аутсайдер по уровню доступности анальгезирующих препаратов онкобольным

06.10.2017

Доступность паллиативной медицинской помощи, включая купирование боли современными препаратами пролонгированного действия, в Южном федеральном округе остается на крайне низком уровне. Этой теме было посвящено пленарное заседание V Съезда терапевтов округа, который 5-6 октября проходит в Ростове-на-Дону.

- По уровню доступности неинвазивных наркотических анальгетиков первое место в ЮФО по результатам 2016 года заняла Волгоградская область, - рассказала главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи Диана Невзорова. – Если сравнить данные об отгрузке таких препаратов поставщиками с данными по их отпуску в регионах, то получается, что обезболивание получили от 20 до 30% нуждающихся в нем. Далее идут Астраханская область, Краснодарский край и Республика Крым - менее 20% от потребности. В трех территориях округа: Адыгее, Калмыкии и Ростовской области ситуация и вовсе катастрофическая: менее 10% больных в состоянии получить неинвазивный наркотический анальгетик. Не болит у пациентов в ЮФО!

Результаты мониторинга

Источник: Минздрав России

В целом, по округу показатель доступности адекватного обезболивания равен менее 20%, тогда как в соседнем Северо-Кавказском округе он составляет более 30%.

Диана Невзорова подтвердила, что количество потребления опиоидных анальгетиков растет: на 40% по сравнению с 2015-м годом. Но этого все равно очень мало. И по-прежнему страдающим от боли пациентам практически не доступны лекарственные препараты пролонгированного действия, облегчающие их состояние на протяжении 12-72 часов. В основном ЛПУ по старинке делают укол, когда заболит, а потому преимущественно заказывают трансдермальные терапевтические системы. К тому же их легче выписать на 148-м бланке.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России призвала организаторов здравоохранения пересмотреть свои локальные акты в части выписки опиоидов и не мешать работать терапевтам.

6 октября в рамках Съезда состоится Второй образовательный паллиативный медицинский форум, где обсуждение вышеназванных проблем будет продолжено.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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