ЮФО – аутсайдер по уровню доступности анальгезирующих препаратов онкобольным

Доступность паллиативной медицинской помощи, включая купирование боли современными препаратами пролонгированного действия, в Южном федеральном округе остается на крайне низком уровне. Этой теме было посвящено пленарное заседание V Съезда терапевтов округа, который 5-6 октября проходит в Ростове-на-Дону.

- По уровню доступности неинвазивных наркотических анальгетиков первое место в ЮФО по результатам 2016 года заняла Волгоградская область, - рассказала главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России, председатель правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи Диана Невзорова. – Если сравнить данные об отгрузке таких препаратов поставщиками с данными по их отпуску в регионах, то получается, что обезболивание получили от 20 до 30% нуждающихся в нем. Далее идут Астраханская область, Краснодарский край и Республика Крым - менее 20% от потребности. В трех территориях округа: Адыгее, Калмыкии и Ростовской области ситуация и вовсе катастрофическая: менее 10% больных в состоянии получить неинвазивный наркотический анальгетик. Не болит у пациентов в ЮФО!

Источник: Минздрав России

В целом, по округу показатель доступности адекватного обезболивания равен менее 20%, тогда как в соседнем Северо-Кавказском округе он составляет более 30%.

Диана Невзорова подтвердила, что количество потребления опиоидных анальгетиков растет: на 40% по сравнению с 2015-м годом. Но этого все равно очень мало. И по-прежнему страдающим от боли пациентам практически не доступны лекарственные препараты пролонгированного действия, облегчающие их состояние на протяжении 12-72 часов. В основном ЛПУ по старинке делают укол, когда заболит, а потому преимущественно заказывают трансдермальные терапевтические системы. К тому же их легче выписать на 148-м бланке.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава России призвала организаторов здравоохранения пересмотреть свои локальные акты в части выписки опиоидов и не мешать работать терапевтам.

6 октября в рамках Съезда состоится Второй образовательный паллиативный медицинский форум, где обсуждение вышеназванных проблем будет продолжено.