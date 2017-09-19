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Janssen в России возглавит Катерина Погодина

19.09.2017

Компания Janssen, фармацевтическое подразделение Johnson&Johnson, объявил о назначении Катерины Погодиной на должность управляющего директора Janssen Россия и СНГ. Никос Кефалас, ранее занимавший пост управляющего директора, после 34 лет работы в компании вышел на пенсию.

Катерина Погодина приступила к своим обязанностям в новой должности с 1 сентября 2017 года. Ранее она занимала пост исполнительного директора и члена совета директоров фармацевтического подразделения Janssen.

«Я уверен, что под руководством Катерины Россия и СНГ станут одними из наиболее успешных рынков для компании в нашем регионе и ее команда и дальше продолжит демонстрировать инновационный, коллаборативный и эффективный подход к работе во благо здоровья пациентов», – отметил Луис Диаз Рубио, управляющий директор «Янссен» по развивающимся рынкам.

«Для меня работа в Johnson&Johnson – это большая гордость и ответственность. За время 16-летней карьеры в компании я работала в самых разных качествах на различных позициях, при этом меня всегда окружал высокопрофессиональный коллектив. В новой роли я и моя команда продолжим поиск возможностей для развития бизнеса, предоставляя инновационные решения для пациентов и профессионалов сферы здравоохранения на территории России и СНГ», – сказала Катерина Погодина, управляющий директор Janssen Россия и СНГ.

В зону отвественности Катерины Погодиной входит управление операционной деятельностью Janssen в России, Казахстане, Украине, Беларуси, Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Монголии.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
назначение
Janssen
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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