Janssen в России возглавит Катерина Погодина

Компания Janssen, фармацевтическое подразделение Johnson&Johnson, объявил о назначении Катерины Погодиной на должность управляющего директора Janssen Россия и СНГ. Никос Кефалас, ранее занимавший пост управляющего директора, после 34 лет работы в компании вышел на пенсию.

Катерина Погодина приступила к своим обязанностям в новой должности с 1 сентября 2017 года. Ранее она занимала пост исполнительного директора и члена совета директоров фармацевтического подразделения Janssen.

«Я уверен, что под руководством Катерины Россия и СНГ станут одними из наиболее успешных рынков для компании в нашем регионе и ее команда и дальше продолжит демонстрировать инновационный, коллаборативный и эффективный подход к работе во благо здоровья пациентов», – отметил Луис Диаз Рубио, управляющий директор «Янссен» по развивающимся рынкам.

«Для меня работа в Johnson&Johnson – это большая гордость и ответственность. За время 16-летней карьеры в компании я работала в самых разных качествах на различных позициях, при этом меня всегда окружал высокопрофессиональный коллектив. В новой роли я и моя команда продолжим поиск возможностей для развития бизнеса, предоставляя инновационные решения для пациентов и профессионалов сферы здравоохранения на территории России и СНГ», – сказала Катерина Погодина, управляющий директор Janssen Россия и СНГ.

В зону отвественности Катерины Погодиной входит управление операционной деятельностью Janssen в России, Казахстане, Украине, Беларуси, Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Монголии.