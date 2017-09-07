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Из-за реорганизации «Аптек Кубани» краснодарским льготникам лекарства выдают по новым адресам

07.09.2017

Администрация Краснодарского края распространила информацию о том, где льготные категории краснодарцев в ближайшее время смогут получать положенные им лекарственные препараты.
– Это сделано для того, чтобы минимизировать неудобства горожанам, которым отпускали льготные лекарства в сети «Аптеки Кубани», – говорит начальник управления здравоохранения Краснодара Светлана Анисимова. – Как только МУП пройдет необходимые юридические процедуры, привычная работа аптек «Краснодарского городского аптечного управления» будет возобновлена. Мы делаем все возможное, чтобы это произошло в кратчайшие сроки.
Напомним, что ранее по требованию прокуратуры края приватизация аптечной сети МУП «Краснодарское городское аптечное управление» (свыше 30 торговых точек во всех районах краевого центра и пригороде) путем образования ООО «Аптеки Кубани» была отменена решением суда как незаконная.

Впрочем, по информации пресс-службы администрации края, это было сделано по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. При том, что иск прокуратура подала еще в 2013 году, а губернатор занял свой пост в 2015-м.
Несмотря на все усилия властей Краснодара, отсрочить исполнение судебного решения не удалось.
В настоящий момент предприятием поданы документы для получения лицензии на фармацевтическую деятельность, работу с психотропными и наркотическими препаратами, на восстановление записи о юрлице в ЕГРЮЛ. Проводится и другая работа, сопутствующая изменению организационно-правовой формы. На переходный период городское управление здравоохранения по согласованию с Минздравом края определило 19 пунктов выдачи медикаментов по льготным рецептам. В основном они расположены в городских поликлиниках и лишь сильнодействующие наркотические препараты будут выдавать в филиале № 1 «Аптека № 1» ГУП КК «Кубаньфармация».

Фото автора.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ООО «Аптеки Кубани»
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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