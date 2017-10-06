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Итоги Пятого партнеринга «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу»

06.10.2017

В Казани прошел Пятый партнеринг «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу» - ежегодный совместный проект ФАС РФ, Министерства здравоохранения РТ и Ассоциации российских фармацевтических производителей. В мероприятии приняли участие свыше 200 человек, в их числе представители федеральных и региональных министерств и ведомств, а также представители организаций - производителей лекарственных препаратов. Уже пятый год представители власти и бизнеса собираются вместе, чтобы обсудить на партнеринге актуальные проблемы фармацевтического рынка.

Модератором выступил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. «Безусловно, за пять лет многие вопросы решены, но в фармотрасли появляются новые вопросы, которые требуют как ответов, так и эффективных решений. Соответственно такое мероприятие, как партнеринг, помогает их находить», - открывая заседание, отметил спикер.

«Сегодня мы понимаем, что актуальные темы становятся междисциплинарными, и это подтверждает участие присутствующих здесь представителей ФОИВов. У нас на повестке дня такие актуальные вопросы, как маркировка лекарственных средств и ценообразование. Также нас беспокоят вопросы рекламы. На днях состоялось заседание Экспертного совета ФАС, где было принято решение о создании рабочей группы по выработке единых подходов к вопросу оценки, которые связаны со всеми тонкостями рекламы лекарственных препаратов. Остается открытым вопрос совершенствования и углубления Постановления №1289 о ступенчатости и глубине локализации. Мы настаивали на 15% преференции. В новостях начала фигурировать цифра до 40%. Сейчас скорректировали до 25% . Но факт в том, что процесс идет. Нам интересна и тема СПИКов, которая тем или иным образом, также выльется в итоги системы государственных закупок. В результате от этого будет зависеть, что получит пациент, что получит отрасль и что получит государство», - подчеркнул Виктор Дмитриев.

Приветствуя участников мероприятия, министр здравоохранения Республики Татарстан Адель Вафин рассказал о фармацевтическом потенциале республики. «Ежегодно в Татарстане отмечается рост среднедушевого потребления лекарств. Так, по итогам прошлого года показатель составил 7789 рублей. В 2016 году объем лекарственного фармрынка составил 31,3 млрд рублей. Оптовый сегмент в Татарстане представлен 45 компаниями, розничный – 1817 аптечными учреждениями. В нашей республике имеется инфраструктура для доклинических и клинических испытаний, а также производства готовых лекарственных форм», - отметил глава республиканского Минздрава.

Один из основных вопросов партнеринга - вопрос ценообразования на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. Как отметил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, цены должны быть соразмерными покупательной способности. «Федеральная антимонопольная служба подготовила серию идей и поправок, которые помогут регистрировать цены на лекарства на более объективном уровне, чем сейчас. Нами было обнаружено достаточно большое количество лекарственных препаратов с завышенными ценами. Была проведена работа по снижению этих цен, теперь требуется закрепить результаты этой работы институционально, чтобы цены на лекарства не повышались», - подчеркнул Тимофей Нижегородцев.

«В ближайшее время в Правительстве России состоятся совещания, связанные с выработкой методики ценообразования на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых. И данный партнеринг – это важный этап, на котором мы должны обсудить основные принципы по формированию цен с участниками фармацевтического рынка. Цены не могут быть одинаковыми во всех аптеках, потому что вопросы конкуренции предусматривают разные условия обращения лекарственных препаратов», – отметил эксперт.

Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин отметил, что инициатива Минпромторга по обеспечению 25% преференцией производителей лекарственных средств полного цикла при государственных закупках была поддержана Правительством Российской Федерации. Также директор департамента, обсуждая тему маркировки, подчеркнул, что необходимо проявлять гибкий подход к внедрению маркировки для отдельных групп лекарственных препаратов, риск фальсификации которых сведен к нулю.

Президент группы компаний «Новартис» Вадим Власов по итогу мероприятия отметил, что уже не первый год «Новартис» поддерживает партнеринг «Лекарства России - к междисциплинарному диалогу». «Несомненно, открытый обмен мнениями по таким направлениям работы индустрии, как реформирование системы ценообразования, создание информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов, а также локализации??? и, в частности, совершенствования механизма СПИКов для целей создания благоприятной среды для локализации повтор инновационных лекарственных препаратов, необходим для выработки единой позиции. Мы верим, что актуализация и последующая проработка перечисленных вопросов самым позитивным образом отразится на устойчивом развитии системы здравоохранения Российской Федерации и послужит во благо пациентов», - подчеркнул спикер.

Генеральным партнером Пятого партнеринга выступила компания «Новартис». Также партнерами мероприятия стали компании «Эдвансд??? Трейдинг Инк», «Р-Фарм», «Изварино Фарма» и «Ново Нордиск».

Генеральный информационный партнер мероприятия – Российское агентство медико-социальной информации «РИА АМИ». Стратегический информационно-аналитический партнер - газета «Фармацевтический вестник».

Информационные партнеры – отраслевые СМИ: «Фармацевтическая промышленность», «Московские аптеки», «Аптечный бизнес», «Новости GMP», «Ремедиум», «Аптечный союз», «Разработка и регистрация лекарственных средств» и журнал «Поликлиника».

АРФП выражает благодарность организаторам, участникам и партнерам встречи и приглашает принять участие в Шестом партнеринге «Лекарства России - к междисциплинарному диалогу» в 2018 году!

Пресс-служба АРФП

Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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