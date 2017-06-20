Исследование: россияне показали высокий уровень информированности о работе пищеварительной системы

20 июня в Париже начала работу конференция, организованная фондом и научно-исследовательским институтом Biocodex Microbiotia. Одной из основных тем конференции стал отчет об исследовании институтом уровня знаний вопросов микрофлоры желудка и ее роли в гастроэнтерологии и иммуной защите организма, в котором принимали участие специалисты и граждане разных стран.

В ходе ключевого доклада были представлены данные, показывающие, что уровень информированности и заинтересованности в данной области как среди врачей, так и среди общей популяции России значительно превышает таковой в среднем по изученным странам и каждой из страны в отдельности. В частности, знание того, что микрофлора желудка напрямую зависит от бактерий и микроорганизмов в пищеварительной системе человека, в мире продемонстрировано на уровне 24-42%. В России же точный и детальный ответ смогли дать 73% опрошенных. На вопрос о том, с чем это связано, исследователи не смогли дать однозначный ответ, упомянув, однако, высокую культуру заботы о пищеварительном процессе в странах бывшего СССР в целом.

Исследование было проведено в России, Франции, Мексике, Турции, США и Бельгии. В нем приняли участие как представители общей популяции, так и первостольники и врачи: терапевты, педиатры, гастроэнтерологи.

«ФВ» принимает участие в работе конференции и ее освещении по приглашению компании Biocodex.