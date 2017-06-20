Ирбитский ХФЗ не будет выплачивать дивиденды за 2016 г.

16 июня общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» решило дивиденды по акциям за 2016 год не объявлять и не выплачивать. Также собрание утвердило отчет о финансовых результатах предприятия за 2016 год.

В 2016 году выручка компании составила 2 302 108 тыс. рублей (в 2015 г. ­– 1 976 981 тыс. рублей). Чистая прибыль оказалась на уровне 210 006 тыс. рублей против 219 086 тыс. рублей в 2015 г.

Стоит отметить, что за 2015 г. компания также не объявляла и не выплачивала дивиденды.