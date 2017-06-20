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Ирбитский ХФЗ не будет выплачивать дивиденды за 2016 г.

20.06.2017
Фото: depositphotos.com

16 июня общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» решило дивиденды по акциям за 2016 год не объявлять и не выплачивать. Также собрание утвердило отчет о финансовых результатах предприятия за 2016 год.

В 2016 году выручка компании составила 2 302 108 тыс. рублей (в 2015 г. ­– 1 976 981 тыс. рублей). Чистая прибыль оказалась на уровне 210 006 тыс. рублей против 219 086 тыс. рублей в 2015 г.

Стоит отметить, что за 2015 г. компания также не объявляла и не выплачивала дивиденды.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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