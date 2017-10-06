Инвестор из Великобритании планирует вложить более 2,5 млрд рублей в строительство фармпредприятия в Псковской области

Компания KGP Laboratories (UK) Limited и ООО «Псков Фарма» планируют создать на территории ОЭЗ «Моглино» производство широкого спектра сильнодействующих лекарственных средств для лечения онкологических и других заболеваний. Соответствующий инвестиционный проект был рассмотрен 5 октября на заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» под руководством губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, реализация проекта рассчитана на 4 года — с 2018 по 2021 год. На первом этапе инвестор намерен построить комплекс по полному циклу производства противоопухолевых препаратов. Ассортимент продукции насчитывает 10 наименований, и в дальнейшем будет расширяться. Объем вложений составляет 600 млн рублей. Проектом предусмотрены перерабатывающие установки с нулевым загрязнением для окружающей среды.

На втором этапе, с 2019 по 2020 год, запланировано строительство корпуса по производству активных фармацевтических субстанций. Сумма вложений составит порядка 1,2 млрд рублей. А на третьем этапе, с 2020 по 2021 год, — строительство корпуса по производству ветеринарных препаратов. Инвестиции составят около 900 млн рублей. На первом этапе будет создано 33 новых рабочих места, при выходе предприятия на полную мощность количество новых рабочих мест превысит сотню.

Инвестор выразил уверенность в том, что и производство и продукция будут соответствовать российским и мировым стандартам. Реализация продукции будет идти как в России, так и в странах СНГ, Евросоюза, Африки, Латинской Америки и США. Сырье для производства будут поставлять из России (30%), Индии (40%) и других стран.

Андрей Турчак предложил инвестору проработать совместно с Псковским государственным университетом вопрос об открытии на базе вуза базовой кафедры по подготовке фармацевтов-технологов. По мнению главы региона, кафедра могла бы стать ресурсным центром не только для фирмы «Псков Фарма», но и для других фармацевтических компаний Северо-Запада и России в целом.

На встрече было подписано соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ ППТ «Моглино». Подписи под документом поставили генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич и директор компании KGP Laboratories (UK) Limited Сингх Сомендра.