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Инвестиции в московскую фармотрасль в 2016 году составили порядка 637 млн рублей

24.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

По мнению руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы Алексея Фурсина, инвестиции в московскую фарму недостаточны. Выступая на отраслевом совещании с представителями московской фармацевтической промышленности, он сообщил, что инвестиции в основной капитал упали за последние три года на 37%. «За пять лет в России было реализовано 42 проекта по созданию новых фармацевтических производств, из них в Москве - только четыре» - отметил он.

По данным правительства Москвы, 23% фармпродукции на российский рынок госзакупок в 2016 году выдали именно московские фармпредприятия, 16% - на коммерческий рынок. Общий объем отгруженных товаров московских фармпроизводителей в 2016 году составил 46 млрд рублей.

В столице выпускается более 9% российских витаминов, 12% противоастматических и антигистаминных, почти 37% психоневрологических, 49% - офтальмологических препаратов. В 2016 году почти на 80% увеличено производство препаратов для акушерской практики, почти в 10 раз выросло производство противотуберкулезных препаратов, более чем в два раза - для эндокринологии и гастроэнтерологии. Эксперты выделяют порядка 30 наиболее крупных фармпредприятий, влияющих на эти показатели.

А фармпроизводители выделяют налоговые преференции в Москве как главный фактор поддержки их деятельности – за этот вид господдержки проголосовало в ходе совещания 47% участников.

23 июня в Технополисе «Москва» прошло отраслевое совещание с представителями фармацевтической промышленности московского региона. Инициатором и хозяином мероприятия стал департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, при участии Минпромторга РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, департаментов здравоохранения, социальной защиты, экономической политики правительства Москвы, представители порядка 120 предприятий фармотрасли.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводители
технополис "Москва"
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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