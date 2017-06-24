Инвестиции в московскую фармотрасль в 2016 году составили порядка 637 млн рублей

По мнению руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы Алексея Фурсина, инвестиции в московскую фарму недостаточны. Выступая на отраслевом совещании с представителями московской фармацевтической промышленности, он сообщил, что инвестиции в основной капитал упали за последние три года на 37%. «За пять лет в России было реализовано 42 проекта по созданию новых фармацевтических производств, из них в Москве - только четыре» - отметил он.

По данным правительства Москвы, 23% фармпродукции на российский рынок госзакупок в 2016 году выдали именно московские фармпредприятия, 16% - на коммерческий рынок. Общий объем отгруженных товаров московских фармпроизводителей в 2016 году составил 46 млрд рублей.

В столице выпускается более 9% российских витаминов, 12% противоастматических и антигистаминных, почти 37% психоневрологических, 49% - офтальмологических препаратов. В 2016 году почти на 80% увеличено производство препаратов для акушерской практики, почти в 10 раз выросло производство противотуберкулезных препаратов, более чем в два раза - для эндокринологии и гастроэнтерологии. Эксперты выделяют порядка 30 наиболее крупных фармпредприятий, влияющих на эти показатели.

А фармпроизводители выделяют налоговые преференции в Москве как главный фактор поддержки их деятельности – за этот вид господдержки проголосовало в ходе совещания 47% участников.

23 июня в Технополисе «Москва» прошло отраслевое совещание с представителями фармацевтической промышленности московского региона. Инициатором и хозяином мероприятия стал департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, при участии Минпромторга РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, департаментов здравоохранения, социальной защиты, экономической политики правительства Москвы, представители порядка 120 предприятий фармотрасли.