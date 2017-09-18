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Инспектораты трех стран-членов ЕАЭС получили право проводить инспекции по правилам Союза

18.09.2017

Испектораты России, Белоруссии и Армении готовы к проведению инспекций в соответствии с требованиями ЕАЭС. Об этом в ходе Второй GMP-конференции заявил начальник отдела координации формирования общих рынков лекарственных средств и медизделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Дмитрий Рождественский Дмитрий Рождественский.

Он напомнил, что в рамках подачи досье на регистрацию препарата в ЕАЭС сертификат GMP Союза является обязательным условием.

Отвечая на вопрос, когда реально стартует процесс регистрации препаратов в рамках ЕАЭС, Дмитрий Рождественский заявил, что на уровне комиссии весь комплекс вопросов решен, однако остались вопросы на уровне государств. Далеко не все члены ЕАЭС готовы к подключению к единой информационной системе. Без нее регистрация ЛС по децентрализованной процедуре невозможна.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GMP
рынок ЕАЭС
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12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Current issue #28, 2017
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
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