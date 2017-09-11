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Индийские бизнесмены намерены вложить средства в производство вакцин в России

11.09.2017

Индийские компании планируют вложить около 100 млн долл. в производство нескольких вакцин и биолекарств. Об этом во время Восточного экономического форума РИА Новости рассказал президент Федерации торгово-промышленных палат Республики Индия, руководитель компании Cadila Healthcare Панкадж Патель.

«В настоящий момент мы не представлены на российском рынке, но мы планируем снова начать на нем работать. Он известен нам уже много лет, по опыту Советского Союза, когда мы были крупным игроком на данном рынке. В какой-то момент мы были вынуждены прервать работу из-за экономической ситуации, но сейчас хотим сюда вернуться с новыми инвестициями», — рассказал он.

Г-н Патель добавил, что сейчас идет процесс подготовки соглашения о начале производства нескольких вакцин и биолекарств на территории России. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 100 млн долл.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2016 года товарооборот России и Индии составил 7,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 5,3 миллиарда, импорт – 2,4 миллиарда долларов

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
вакцина
производство
Индия
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05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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