Индекс противодействия коррупции в фармкомпаниях вырос в 2017 году на 7%

Российские компании в 2017 году улучшили соответствие требованиям антикоррупционного законодательства. Результаты исследования консалтинговой компании PwC приводит «Фармперсонал» . Индекс противодействия коррупции (ABCI), увеличился с 64 % до 68 % благодаря росту показателя в пяти из семи рассматриваемых отраслей. Индекс ABCI в фармотрасли вырос на 7%.

PwC провела анализ общедоступной информации 125 компаний из различных отраслей. Первое место в рейтинге у телекоммуникационной отрасли, где индекс противодействия коррупции достиг 86%, прибавив 6 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. На втором месте фармацевтическая отрасль – индекс ABCI составил 72% (65% в 2016 году).

По мнению экспертов, индекс противодействия коррупции в фармкомпаниях вырос за счет разработки регламентов и процедур комплаенс (соответствие деятельности организации комплексу сводов и правил, которые предусмотрены регуляторами отрасли), а также внедрения «горячей линии». Фармацевтические компании традиционно уделяют повышенное внимание комплаенс-функции, так как это поощряется материнскими компаниями или иностранными бизнес-партнерами. При этом международные фармацевтические компании выдвигают существенные требования в области комплаенс не только к своим дочерним предприятиям, но и к местным дистрибьюторам.

Исследование показало, что большинство компаний (97%) проверяют своих бизнес-партнеров, но только половина опрошенных считают действующую систему проверки эффективной (51%). Основные рекомендации по улучшению систем проверки связаны с автоматизацией — программным обеспечением для этого пользуются только 8% опрошенных.