Игорь Шувалов вернулся к идее продажи лекарств в супермаркетах

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не считает закрытой тему о продаже лекарств в супермаркетах. Он повторно попросил Минздрав подготовить соответствующий законопроект, пишет РБК.

Позицию вице-премьера поддерживает Минпромторг. В ведомстве полагают, что продажа лекарственных препаратов в магазинах повысит их доступность для потребителей и усилит конкуренцию на розничном фармрынке.

«Когда покупатель придет в продовольственный магазин, он сможет приобрести, например, витамины или противопростудные препараты. На начальном этапе к лекарствам, реализуемым в торговых сетях, предлагаем отнести безрецептурные препараты, которые не требуют обеспечения особых условий хранения», — рассказал изданию статс-секретарь заместитель Минпромторга Виктор Евтухов.

В начале 2016 года Шувалов уже давал Минздраву поручение подготовить законопроект, который позволит продавать лекарства в торговых сетях. В феврале прошлого года министерство опубликовало на сайте раскрытия правовой информации для публичного обсуждения regulation.gov.ru уведомление о разработке такого законопроекта, но инициативу тогда поддержали всего 11 человек, а против выступили 2488.

Против продажи лекарств в супермаркетах исторически выступает Минздрав, а также профессиональное аптечное сообщество. Ранее исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина заявляла, что аптечный бизнес волнуют, прежде всего, неравные условия, которые возникнут, если инициатива продажи лекарств в супермаркетах будет реализована. По ее словам, аптечный бизнес также требует расширения ассортиментной линейки.

«Нас, например, интересует алкогольная продукция. Почему бы ее продажи не забрать аптекам?», – сказала она.