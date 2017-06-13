Группа компаний «Сантэнс Сервис» развивает сотрудничество с фармацевтической компанией Dr. Reddy’s в России

Группа «Сантэнс Сервис» начинает сотрудничество с Dr. Reddy’s и будет обслуживать компанию на таможенно-складском терминале «Истра».

Обслуживание лекарственных грузов Dr. Reddy’s будет включать таможенное оформление, подтверждение соответствия качества, хранение и предоптовую подготовку продукции к распределению на территории Российской Федерации.

Комплекс располагает помещениями с температурными режимами для различных групп лекарственных средств, включая продукцию, требующую режима холодовой цепи. Все помещения, оборудование и условия для хранения ЛС приведены в соответствие с Правилами GxP (GDP Евразийского Экономического Союза, GDP EU, GSP WHO). На территории терминала расположен пост для осуществления процедур таможенного оформления и таможенного контроля ЛС.

О компании Dr.Reddy’s

Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – интегрированная международная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счёт предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов.

Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и СНГ и Европа.

Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com