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Группа компаний «Фармасинтез» отмечает двадцатилетие

08.09.2017

Путь, пройденный за два десятилетия, заслуживает уважения.

«В 1997 году, мало кто верил, что в России можно создать инновационное фармацевтическое производство и избавить нашу медицину от импорта жизненно необходимых и важнейших лекарств, - рассказывает президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния. - Но мы сделали это: построили пять заводов, освоили самые передовые технологии, заняли лидирующие позиции на российском фармацевтическом рынке, дали работу тысячам людей и заплатили миллиарды рублей налогов».

На сегодняшний день «Фармасинтез» входит в ТОП-3 самых быстроразвивающихся российских фармацевтических компаний, производя свыше 50% всех противотуберкулезных препаратов и 45% антиретровирусных препаратов на российском рынке.

20 лет – возраст расцвета, а значит, все самое главное еще впереди. «ФВ» поздравляет коллег с юбилеем. Желаем на долгие годы и десятилетия не сбавлять заданный темп. Новых успехов, больших и малых побед, достижений и процветания!

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО «Фармасинтез»
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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