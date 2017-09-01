Группа компаний «Эркафарм» купила аптечную сеть «Аптечный дом»

Пензенская аптечная сеть «Аптечный дом», как стало известно «ФВ», перешла под управление группы компаний «Эркафарм»

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, «Аптечный дом» представлен в Пензе девятью аптечными точками. Выручка сети в июле 2017 года составила 9,9 млн. руб. Прирост аптечной сети к аналогичному периоду прошлого года составил – 5,39%.

Напомним, в июле нынешнего года «Эркафарм» объявила о приобретении объединенной аптечной сети (ОАС) «Радуга-Первая помощь-Ладушка», принадлежащей «Роста». Как отмечала генеральный директор «Эркафарм» Анастасия Карпова, сделку планируется закрыть до конца текущего года.

Стоит отметить, что после новых приобретений эксперты рынка отводили «Эркафарм» третью строчку в общероссийском аптечном рейтинге по показателю доли рынка после АСНА и «Риглы». Новые приобретения могут вывести эту аптечную сеть на второе место.

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