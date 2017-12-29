ГК БИОТЭК поздравляет фармацевтическое сообщество с Новым 2018 годом!

Коллектив группы компаний БИОТЭК сердечно поздравляет фармацевтическое сообщество с Новым 2018 Годом! Желаем Вам покорения новых вершин, интересных и успешных проектов. Крепкого здоровья, финансового благополучия, удачи и любви Вам и Вашим близким. Счастливого Нового года! Спасибо, что были с нами в году прошедшем!