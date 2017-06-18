Группа компаний БИОТЭК от всей души поздравляет медицинское сообщество с профессиональным праздником!

Коллектив группы компаний «БИОТЭК» от всей души поздравляет все медицинское сообщество, всех действующих и бывших сотрудников медицинских и фармацевтических учреждений, а также людей, которые выбрали профессию Медика и постигают сейчас ее азы, с профессиональным праздником!

Невозможно переоценить ваш нелегкий и самоотверженный труд, потому что вы помогаете людям жить полноценной жизнью от самого рождения и даже в самых тяжелых ситуациях спасаете человеческие жизни, дарите надежду пациенту и его родным и близким!

Поздравляем вас с Днем медицинского работника и желаем вам огромных успехов в вашем благородном труде, заслуженного уважения коллег и пациентов, достатка в доме, душевного тепла и любви!

Счастья, благополучия и крепкого здоровья!