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Госпрограмма «Развитие здравоохранения» переводится на проектное управление

28.12.2017

Правительство РФ утвердило государственную программу «Развитие здравоохранения». В соответствии с Постановлением правительства №1640 от 26 декабря 2017 года она переводится на проектное управление с 2018 года.

Новая редакция госпрограммы направлена на улучшение здоровья населения и показателей деятельности организаций здравоохранения на основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава, внедрения информационных технологий и современных стандартов управления.

Цели госпрограммы – увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований (в том числе злокачественных), повышение удовлетворённости населения качеством медицинской помощи.

Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы.

Общий объем финансирования реализации госпрограммы составит в 2018–2025 годах 34,9 трлн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,7 трлн рублей, средств ФОМС – 19 трлн рублей, средств Фонда социального страхования – 0,1 трлн рублей.

Перевод госпрограммы на механизмы проектного управления предусматривает выделение в ее составе проектной и процессной частей.

Проектная часть госпрограммы включает семь приоритетных и три ведомственных проекта:

- «Формирование здорового образа жизни («Укрепление общественного здоровья»)»;

- «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

- «Совершенствование организации медицинской помощи новорождённым и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»;

- «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»;

- «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами («Новые кадры современного здравоохранения»)»;

- «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов»;

- «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»;

- «Организация современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах междисциплинарного и межведомственного взаимодействия («Территория заботы»)»;

- «Развитие экспорта медицинских услуг»;

- «Развитие федеральных государственных лабораторных комплексов по контролю качества лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения».

Процессная часть госпрограммы включает девять направлений (подпрограмм):

-«Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

- «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»;

- «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

- «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;

- «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»;

- «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

- «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан»;

- «Информационные технологии и управление развитием отрасли»;

- «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации».

В рамках реализации госпрограммы, в частности, планируется: создание условий для снижения смертности населения и увеличения ожидаемой продолжительности жизни; создание устойчивой мотивации населения к ведению здорового образа жизни, повышение удовлетворённости населения качеством медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; создание условий для получения любым гражданином, независимо от его места жительства, гарантированного объёма медицинской помощи, удовлетворяющей единым требованиям по доступности и качеству; реализация междисциплинарных проектов, направленных на разработку и внедрение инновационных медицинских продуктов; повышение социальной привлекательности, уровня квалификации медицинских кадров и престижа профессии.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
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21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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