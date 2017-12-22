Госдума приняла закон о маркировке лекарств

Госдума приняла сегодня закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», предусматривающий поэтапное внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

Вместе с тем председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал постановление, в соответствии с которым Комитету Госдумы по охране здоровья поручено сформировать рабочую группу по мониторингу реализации этого документа и в июле 2018 года провести парламентские слушания о его реализации.

Правительству РФ рекомендовано при подготовке нормативных правовых актов, необходимых для реализации федерального закона, предусмотреть меры по недопущению существенного роста цен на лекарственные препараты, обратив особое внимание на лекарства стоимостью менее 100 рублей, а также проработать комплекс мер, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей.

По мнению заместителя гендиректора STADA CIS Ивана Глушкова, в документе предложен компромиссный вариант по срокам внедрения мониторинга движения лекарственных средств.

В итоговом варианте документа говорится, что обязательная маркировка для всех лекарств начинается с 1 января 2020 г. Но в то же время Правительство РФ получает полномочия определять особенности внедрения системы для лекарств из программы «Семь нозологий» и перечня ЖНВЛП.

«Таким образом, у кабинета министров есть возможность ввести маркировку для этих препаратов раньше 2020 г., а значит, этот вопрос пока остается открытым», – поясняет эксперт.