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Госдума приняла в первом чтении законопроект о телемедицинских технологиях

16.06.2017
Фото: depositphotos.com

15 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно- телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения».

Законопроект, в частности, предполагает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая будет состоять из федерального и регионального сегментов. Одновременно документ предусматривает возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей и пациентов. Кроме того, предусмотрена возможность выдачи электронных рецептов, в том числе на препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Право выбора формы рецепта остается за пациентом.

Доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения. При этом будет создана система безопасности, позволяющая сохранить врачебную тайну.

Поправки к законопроекту должны быть представлены в тридцатидневный срок.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицинские технологии
Фармвестник-ТВ
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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