Госдума приняла в первом чтении законопроект о телемедицинских технологиях

15 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно- телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения».

Законопроект, в частности, предполагает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая будет состоять из федерального и регионального сегментов. Одновременно документ предусматривает возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей и пациентов. Кроме того, предусмотрена возможность выдачи электронных рецептов, в том числе на препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. Право выбора формы рецепта остается за пациентом.

Доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения. При этом будет создана система безопасности, позволяющая сохранить врачебную тайну.

Поправки к законопроекту должны быть представлены в тридцатидневный срок.