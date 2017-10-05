GlobalData: к 2021 г. объем российского фармрынка составит 36,61 млрд долл.

К 2021 г. объем российского фармрынка, являющегося одним из самых динамично развивающихся в мире, составит 36,61 млрд долл., говорится в пресс-релизе британской исследовательско-аналитической компании GlobalData. Февральский прогноз равнялся около 39 млрд долл.

По мнению экспертов, основными драйверами роста российского фармрынка станут развитие нормативно-правовой базы и правительственные инициативы по развитию внутреннего рынка лекарств.

Между тем, считают эксперты, ограниченный доступ к учреждениям по оказанию услуг здравоохранения, снижение цен на лекарства, высокий процент наличных расходов и низкие затраты на R&D будут сдерживать рост рынка.

Российский фармацевтический рынок включает два сегмента: коммерческий и госзакупки. На долю коммерческого сегмента приходится 85% общего показателя и 73% в денежном выражении. В 2015 г. объем продукции российского производства составил 6,05 млрд долл. (28% коммерческого сегмента).

Правительство Российской Федерации утвердило комплексную программу «Фарма-2020», направленную на расширение производства лекарственных препаратов и медицинских изделий. В результате целый ряд крупных международных фармкомпаний, в т.ч. Novartis, Teva, Takeda, Novo Nordisk и AstraZeneca построили производственные предприятия в России, а такие компании, как GlaxoSmithKline, Pfizer и Bayer подписали партнерские соглашения с российскими производителями.

Российское правительство проводит политику импортозамещения более чем в 20 отраслях промышленности, в т.ч. в фармотрасли. Целью этой политики является сокращение доли продукции зарубежного производства на 50–100% к 2020 г.

На российском фармрынке доминируют рецептурные препараты, на долю которых в 2015 г. приходилось 59% продаж (17,8 млрд долл.). Далее следуют безрецептурные препараты (36%, 19,64 млрд долл.) и БАДы (5%, 1,38 млрд долл.).

Объем российского рынка медизделий в 2016 г. составил 6,7 млрд долл. По прогнозам аналитиков GlobalData, к 2021 г. он составит 8,5 млрд долл. Драйвером роста станет старение населения и, как следствие, повышение спроса на услуги здравоохранения. Наиболее высокий рост прогнозируется в таких сегментах, как продукция для офтальмологии, лечения ран, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ортопедии, а также медицинской визуализации.

В 2012 г. Правительство РФ утвердило комплексную программу развития биотехнологий на период до 2020 г. Программа нацелена на развитие биотехнологической продукции и предусматривает финансирование в размере 31,8 млрд долл. в период с 2012-го по 2020 г. К 2020 г. планируется построить 10 предприятий по производству биосимиляров с дополнительными инвестициями в объеме 265,3 млн долл.

Рост российского фармрынка предоставляет большие возможности для разработки аналогов лекарственных препаратов биологического происхождения. С 2014 г. регистрационные удостоверения получили 20 биосимиляров эритропоэтина, 11 аналогов соматропина, 24 аналога колониестимулирующего фактора гранулоцитов, 55 аналогов гепарина и 31 биосимиляр плазменных факторов свертывания.