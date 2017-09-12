Главный инфекционист страны предупреждает о возможном росте числа летальных исходов от гриппа

По сообщению НИИ гриппа, в этом году подъем заболеваемости произойдет уже во второй декаде сентября.

По мнению специалистов, в эпидемический сезон 2017-2018 годов может существенно возрасти число летальных исходов. В зимний период будет доминировать вирус гриппа А (H1N1).

В рамках Национального календаря прививок в РФ в 2016 году были вакцинированы от гриппа 56,4 млн человек, 15 млн из которых – дети. Таким образом, было охвачено 38,2% от численности населения страны. По данным Роспотребнадзора, в сезон 2016–2017 годов «отмечалась невысокая интенсивность эпидемического процесса» : на пике сезона показатели заболеваемости были в 1,5 раза ниже, чем в предыдущем сезоне.

По информации Роспотребнадзора, чтобы снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости, число тяжелых форм и летальных исходов от гриппа в этом году, необходимо привить не меньше 40% россиян. Как отмечает служба, в предстоящем эпидемическом сезоне 2017–2018 годов возможно появление либо нового антигенного варианта гриппа А(H1N1)pdm09, либо значительно отличающегося по антигенным свойствам нового вируса А(H1N1). Одновременно прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2).

Самый эффективный путь профилактики гриппа и его тяжелых последствий – это вакцинация.

«Каждый рубль, вложенный в вакцинацию, позволяет государству экономить, как минимум, 23 рубля за счет поддержания трудоспособности населения. Осознанная и своевременная вакцинация значительно сокращает риск заболевания и гарантированно защищает от тяжелых осложнений», - прокомментировала ситуацию главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова.