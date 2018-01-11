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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции и технического перевооружения ФГУП «ЦИТО»

11.01.2018

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реконструкции и технического перевооружения ФГУП «ЦИТО» – старейшего российского предприятия по выпуску медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования. Предприятие было основано в 1963 году при Центральном институте травматологии и ортопедии.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, в рамках реализации проекта в пятиэтажном здании, где сейчас располагается предприятие, будет обновлен фасад и надстроен дополнительный – шестой - этаж. Также будет построена одноэтажная пристройка. Общая площадь здания по итогам работ составит 10870,1 кв.м, что сформирует базу для технического перевооружения производства.

Обновленное здание будет поделено на две функциональные зоны – консультационную и производственно-административную. В консультационной зоне будут проходить регистрация и прием пациентов, осмотр, консультации, подбор протезов и ортезов, лечебная гимнастика и обучение пользованием изделиями. Во втором отсеке разместят производственные, бытовые, лабораторные, административные и технические помещения, предназначенные для организации выпуска протезов и ортезов и их упаковки.

По итогам реконструкции и технического перевооружения производства предприятие сможет ежегодно выпускать более 181 тыс. медицинских изделий для травматологии и ортопедии и 5 тыс. для ортезо-протезирования.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинские изделия
протезы
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
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На конференции обсудили нарушения аптечных правил
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Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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