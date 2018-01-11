Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции и технического перевооружения ФГУП «ЦИТО»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реконструкции и технического перевооружения ФГУП «ЦИТО» – старейшего российского предприятия по выпуску медицинских изделий для ортопедии, травматологии и протезирования. Предприятие было основано в 1963 году при Центральном институте травматологии и ортопедии.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, в рамках реализации проекта в пятиэтажном здании, где сейчас располагается предприятие, будет обновлен фасад и надстроен дополнительный – шестой - этаж. Также будет построена одноэтажная пристройка. Общая площадь здания по итогам работ составит 10870,1 кв.м, что сформирует базу для технического перевооружения производства.

Обновленное здание будет поделено на две функциональные зоны – консультационную и производственно-административную. В консультационной зоне будут проходить регистрация и прием пациентов, осмотр, консультации, подбор протезов и ортезов, лечебная гимнастика и обучение пользованием изделиями. Во втором отсеке разместят производственные, бытовые, лабораторные, административные и технические помещения, предназначенные для организации выпуска протезов и ортезов и их упаковки.

По итогам реконструкции и технического перевооружения производства предприятие сможет ежегодно выпускать более 181 тыс. медицинских изделий для травматологии и ортопедии и 5 тыс. для ортезо-протезирования.