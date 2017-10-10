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Глава села пожаловался замгубернатора Севастополя на пустые прилавки в аптечном пункте

10.10.2017

В аптечном пункте ГУП С «Севастопольская аптечная сеть» в селе Андреевка с середины августа пустуют прилавки. Об этом глава муниципалитета Павел Сысуев доложил на аппаратном совещании в правительстве города. Заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов, который проводил мероприятие, предложил отложить обсуждение вопроса, сообщает крымская Интернет-газета «Примечания».

Фармацевтическое предприятие в Андреевке с самого начала было «несчастливым». Оно приступило к работе в июле прошлого года, после двухлетнего перерыва (в 2014 году аптека в селе закрылась), но радость местных жителей длилась недолго. Практически на следующий день после отъезда представителей правительства, которые перерезали красную ленточку, на двери снова повесили замок. Оказалось, что аптека не может работать из-за «ненадлежащего оформления документов» - не передали ГУП С помещение на баланс. Попытка очередного запуска была совершена уже в январе 2017 года. В первую очередь, здесь отпускали медикаменты льготным категориям граждан. Перебои с поставками лекарственных средств случались и раньше, но все же не в таких масштабах. Между тем, услугами данного пункта пользуются и жители близлежащего села Родное. В общей сложности набирается четыре тысячи человек, а в курортный сезон эта цифра вырастает, как минимум, вдвое. Случись что – в ближайший аптечный пункт придется ехать за 20 км.

К «Севастопольской аптечной сети» у местных властей есть и другие претензии. В частности, на складах предприятия залежался и стал негодным товар на 27 млн руб. О том, как планируется решать проблему низкой доступности лекарственной помощи в Севастополе, мы попросили рассказать нового руководителя Департамента здравоохранения города Антона Бахлыкова. Однако редакционный запрос «ФВ», отправленный 19 сентября, так и остался без ответа.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГУП «Севастопольская аптечная сеть»
Фармвестник-ТВ
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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