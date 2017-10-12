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Глава Росздравнадзора получил предостережение от ФАС

12.10.2017

Федеральная антимонопольная служба вынесла предостережение руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко за публичное заявление о необходимости ужесточения контроля негосударственных медицинских организаций.

Речь идет о статье, опубликованной в СМИ. В ней были приведены цитаты из выступления Михаила Мурашко в рамках семинара, который проходил в Сочи. В частности, глава Росздравнадзора выступил с предложением «чаще и больше подвергать контрольным мероприятиям негосударственные медицинские организации».

«ФАС России на основании статьи 25.7 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) предостерегает от совершения подобных действий (бездействия), в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению положений пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции», - указано в предостережении ФАС о о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
Фармвестник-ТВ
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10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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