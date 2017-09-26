Глава «Марбиофарм» считает маркировку лекарств «пятой колонной»

Перспектива введения маркировки фармпродукции пугает компанию «Марбиофарм» (ГК "Биотэк"). Председатель совета директоров компании Григорий Левицкий, выступая 26 сентября на конференции «Фармацевтический рынок в России: итоги и перспективы», сравнил ее с «пятой колонной», которую «внедряют».

«Мы не участвуем в этом эксперименте, так как мы не богатое предприятие. Средняя цена нашей упаковки - порядка 20 рублей. Чтобы оснастить свои линии оборудованием для маркировки нам придется потратить 100-150 млн рублей. Маркировка может быть актуальна для более дорогостоящих препаратов. Для производителей дешевых лекарств это легкий кошмар, - отметил Левицкий. - Оборудование для нанесения маркировки на 99,5% импортное. И если отрасль в целом за прошлый год заработала порядка 20 млрд рублей прибыли, и по приблизительным прикидкам порядка 14 млрд рублей отрасль должна инвестировать в развитие, но вместо этого она должна эти деньги по сути заплатить заграницу, чтобы на каждой пачке висел код».

Он отметил, что введение маркировки прежде всего необходимо Росздравнадзору, т.к. значительно облегчит и ускорит его работу.

«За первое полугодие этого года выявлено всего два эпизода контрафакта» - заметил Г. Левицкий, по видимому, считая проблему контрафакта не слишком актуальной, и предложил отложить дату полного введения маркировки, сделав его поэтапным, а также сделать ставку на собственное производство маркировочного оборудования.

«Мы становимся полностью зависимы от иностранного производителя этого оборудования, - подчеркнул он. - Валидацию будут делать они, пуско-наладку тоже они, у них будет кнопка, которой они в любой момент смогут отключить систему, смогут иметь доступ к этой системе и получать всю информацию о российском фармрынке и производстве, и никто об этом знать не будет».

Эксперт Агентства стратегических инициатив Алексей Мартынов не считает, что маркировка сильно удорожает продукцию.

«Я оперативно связался с производителями аппаратуры для сериализации и агрегации: самая дешевая установка стоит 117 тыс. евро, это 20 пачек в минуту. Однозначно маркировка нужна как дополнительная, правильная регуляторная мера», – так прокомментировал он выступление г-на Левицкого.

В конференции, посвященной итогам и перспективам фармацевтического рынка, приняли участие российские производители лекарственных средств, руководители отраслевых профессиональных объединений, представители органов власти, аналитики и другие эксперты.