Советник Президента по вопросам интернета, председатель Совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко анонсировал создание Фонда по развитию медицинских проектов. Создание Фонда обусловлено успешным опытом ИРИ в вопросе взаимодействия отрасли и государства при принятии законопроекта о телемедицине. Теперь речь идет о привлечении в цифровую медицину дополнительных инвестиций и новых партнеров.

Об этом Герман Клименко рассказал 29 августа в ходе отраслевой встречи, посвященной обсуждению алгоритма вывода проектов на ICO («DeCenter Meetup: Презентация ICO Book – Кому и как проводить ICO»).

«Важной темой для интернет-отрасли на протяжении прошлого года и текущего стала цифровая медицина. После принятия законопроекта о телемедицине мы решили создать отдельный Фонд, который займется развитием медицинских проектов», - отметил Клименко. В будущем фонд может провести собственное ICO, уточнил он.

Как пояснил позже Герман Клименко на своей странице «В Контакте», создание Фонда обусловлено успешным опытом Института развития интернета (ИРИ) в вопросе взаимодействия отрасли и государства при принятии законопроекта о телемедицине.

«ИРИ это история про законы и взаимодействие, но нарос огромный пласт практических задач, который в рамках АНО делать уже неудобно, ибо речь уже идет об инвестициях и партнерах. В основном сейчас история медицинская. Крайне интересная. И, возможно, даже ICO-шная», - написал на своей странице советник Президента.

Как пояснили в пресс-службе ИРИ, в настоящее время готовятся документы по регистрации такого Фонда, возглавить который было предложено главе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексею Федорову.

Как сообщал «ФВ» ранее, ИРИ совместно с Правительством Москвы планирует создать научно-практическую лабораторию для разработки и опытного тестирования инновационных программно-технических решений в сфере телемедицины.