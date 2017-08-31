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Герман Клименко анонсировал создание Фонда по развитию медицинских проектов

31.08.2017

Советник Президента по вопросам интернета, председатель Совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко анонсировал создание Фонда по развитию медицинских проектов. Создание Фонда обусловлено успешным опытом ИРИ в вопросе взаимодействия отрасли и государства при принятии законопроекта о телемедицине. Теперь речь идет о привлечении в цифровую медицину дополнительных инвестиций и новых партнеров.

Об этом Герман Клименко рассказал 29 августа в ходе отраслевой встречи, посвященной обсуждению алгоритма вывода проектов на ICO («DeCenter Meetup: Презентация ICO Book – Кому и как проводить ICO»).

«Важной темой для интернет-отрасли на протяжении прошлого года и текущего стала цифровая медицина. После принятия законопроекта о телемедицине мы решили создать отдельный Фонд, который займется развитием медицинских проектов», - отметил Клименко. В будущем фонд может провести собственное ICO, уточнил он.

Как пояснил позже Герман Клименко на своей странице «В Контакте», создание Фонда обусловлено успешным опытом Института развития интернета (ИРИ) в вопросе взаимодействия отрасли и государства при принятии законопроекта о телемедицине.

«ИРИ это история про законы и взаимодействие, но нарос огромный пласт практических задач, который в рамках АНО делать уже неудобно, ибо речь уже идет об инвестициях и партнерах. В основном сейчас история медицинская. Крайне интересная. И, возможно, даже ICO-шная», - написал на своей странице советник Президента.

Как пояснили в пресс-службе ИРИ, в настоящее время готовятся документы по регистрации такого Фонда, возглавить который было предложено главе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексею Федорову.

Как сообщал «ФВ» ранее, ИРИ совместно с Правительством Москвы планирует создать научно-практическую лабораторию для разработки и опытного тестирования инновационных программно-технических решений в сфере телемедицины.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Интернет
телемедицинские технологии
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Формат низкоценовых аптек исчерпывает свой потенциал
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