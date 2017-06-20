Генериум на выставке отечественной фарминдустрии в Госдуме

В преддверии Дня медицинского работника в Госдуме открылась выставка «Достижения российской медицинской и фармацевтической промышленности». Участие в церемонии открытия приняли депутаты всех фракций, представители сферы здравоохранения, Минпромторга, общественности.

Как отметили депутаты и представители власти, развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности обуславливает движение вперед в сфере здравоохранения России. В этом направлении у страны уже есть серьезные успехи, свидетельствующие о выполнении задачи по импортозамещению в производстве лекарств и медоборудования.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул, что, «безусловным приоритетом является развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, без которой движение вперед просто невозможно».

По сравнению с 2010 годом объем производства медицинских изделий вырос почти вдвое (до 52,8 млрд рублей). Причем, в 2016 его рост составил 15,5%. Доля отечественных лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших по итогам прошлого года составила 76,8%, тогда как еще лет шесть назад она не превышала и 10%.

«На этой выставке мы по достоинству можем оценить успехи в высокотехнологичной сфере, в сфере импортозамещения», - отметил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Он также указал на то, что сегодня большая часть лекарств, причем современных, эффективных, изготавливается в России.

Компания «ГЕНЕРИУМ» в рамках выставки представила портфель своих препаратов, полученных рекомбинантным способом, таких как «Диаскинтест» - кожный тест для массовой диагностики туберкулеза, обладающий высокой специфичностью и чувствительностью к возбудителю туберкулеза, «Инфибета» - препарат «первой» линии для лечения рассеянного склероза (РС) и три фактора свертывания крови VII, VIII и IX, для лечения всех типов гемофилии.

«Такие государственные инициативы, как ФАРМА 2020, позволили прогрессивным компаниям, в том числе «ГЕНЕРИУМу» в кратчайшие сроки начать производство воспроизведенных и инновационных лекарственных препаратов, предназначенных для применения в онкологии, кардиологии, неврологии, гинекологии, терапии инфекционных болезней, лечения редких (орфанных) заболеваний», - подчеркнул генеральный директор компании Дмитрий Кудлай.

«Думская выставка стала выставкой достижений здоровья, долголетия, благополучия и успеха», - констатировала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. «Фармацевтическая отрасль России сегодня имеет реальные достижения и успехи, которые, в том числе, подкреплены законодательно. Наша задача как законодателей – создать надежную, фундаментальную основу, которая позволит развиваться нашему здравоохранению и фармацевтике», - заключила парламентарий.