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Генериум на выставке отечественной фарминдустрии в Госдуме

20.06.2017

В преддверии Дня медицинского работника в Госдуме открылась выставка «Достижения российской медицинской и фармацевтической промышленности». Участие в церемонии открытия приняли депутаты всех фракций, представители сферы здравоохранения, Минпромторга, общественности.

Как отметили депутаты и представители власти, развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности обуславливает движение вперед в сфере здравоохранения России. В этом направлении у страны уже есть серьезные успехи, свидетельствующие о выполнении задачи по импортозамещению в производстве лекарств и медоборудования.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул, что, «безусловным приоритетом является развитие отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, без которой движение вперед просто невозможно».

По сравнению с 2010 годом объем производства медицинских изделий вырос почти вдвое (до 52,8 млрд рублей). Причем, в 2016 его рост составил 15,5%. Доля отечественных лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших по итогам прошлого года составила 76,8%, тогда как еще лет шесть назад она не превышала и 10%.

«На этой выставке мы по достоинству можем оценить успехи в высокотехнологичной сфере, в сфере импортозамещения», - отметил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Он также указал на то, что сегодня большая часть лекарств, причем современных, эффективных, изготавливается в России.

Компания «ГЕНЕРИУМ» в рамках выставки представила портфель своих препаратов, полученных рекомбинантным способом, таких как «Диаскинтест» - кожный тест для массовой диагностики туберкулеза, обладающий высокой специфичностью и чувствительностью к возбудителю туберкулеза, «Инфибета» - препарат «первой» линии для лечения рассеянного склероза (РС) и три фактора свертывания крови VII, VIII и IX, для лечения всех типов гемофилии.

«Такие государственные инициативы, как ФАРМА 2020, позволили прогрессивным компаниям, в том числе «ГЕНЕРИУМу» в кратчайшие сроки начать производство воспроизведенных и инновационных лекарственных препаратов, предназначенных для применения в онкологии, кардиологии, неврологии, гинекологии, терапии инфекционных болезней, лечения редких (орфанных) заболеваний», - подчеркнул генеральный директор компании Дмитрий Кудлай.

«Думская выставка стала выставкой достижений здоровья, долголетия, благополучия и успеха», - констатировала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. «Фармацевтическая отрасль России сегодня имеет реальные достижения и успехи, которые, в том числе, подкреплены законодательно. Наша задача как законодателей – создать надежную, фундаментальную основу, которая позволит развиваться нашему здравоохранению и фармацевтике», - заключила парламентарий.

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ЗАО «Генериум»
АО «Генериум»
Компании
Генериум «ГЕНЕРИУМ» – российская инновационная компания, лидер в области биотехнологий. Предприятие разрабатывает и производит препараты для диагностики и лечения социально значимых заболеваний: орфанных (редких) и онкологических заболеваний, туберкулеза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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