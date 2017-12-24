Генеральный директор фармкомпании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский отмечает юбилей

24 декабря генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский отмечает 50-летие. Его профессиональные и карьерные достижения сравнимы с высотами, покоренными альпинистом.

Юбиляр более 20 лет работает на руководящих должностях разного уровня, в том числе около 16 лет его профессиональная деятельность связана с фармотраслью.

С февраля 2012 года Георгий Побелянский руководит фармацевтической компанией «ВЕРТЕКС». За это время выручка предприятия и количество позиций в продуктовом портфеле выросли вдвое.

9 ноября 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев вручил АО «ВЕРТЕКС» премию Правительства РФ в области качества, которая присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В декабре этого года Георгий Побелянский получил благодарность от министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Коллеги, сотрудники компании, партнеры и коллектив редакции «ФВ» искренне поздравляют юбиляра и желают новых начинаний, смелых проектов, личных достижений! Продолжайте следовать девизу истинного альпиниста: «Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!».