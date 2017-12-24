 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
160

Генеральный директор фармкомпании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский отмечает юбилей

24.12.2017

24 декабря генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский отмечает 50-летие. Его профессиональные и карьерные достижения сравнимы с высотами, покоренными альпинистом.

Юбиляр более 20 лет работает на руководящих должностях разного уровня, в том числе около 16 лет его профессиональная деятельность связана с фармотраслью.

С февраля 2012 года Георгий Побелянский руководит фармацевтической компанией «ВЕРТЕКС». За это время выручка предприятия и количество позиций в продуктовом портфеле выросли вдвое.

9 ноября 2017 г. премьер-министр Дмитрий Медведев вручил АО «ВЕРТЕКС» премию Правительства РФ в области качества, которая присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В декабре этого года Георгий Побелянский получил благодарность от министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Коллеги, сотрудники компании, партнеры и коллектив редакции «ФВ» искренне поздравляют юбиляра и желают новых начинаний, смелых проектов, личных достижений! Продолжайте следовать девизу истинного альпиниста: «Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!».

Материалы по теме
20.11.2017 Дмитрий Медведев наградил фармкомпанию «ВЕРТЕКС» за качество
01.03.2017 Выручка компании «Вертекс» в 2016 г. выросла на 25%
24.08.2016 «Вертекс» отложил создание второй очереди завода в ОЭЗ
03.08.2016 Компания «ВЕРТЕКС» вошла в медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина»
13.05.2016 Эксперт: производителям готовых лекарств создавать производство субстанций нерентабельно
Метки
ЗАО "ВЕРТЕКС"
Персоны
Мантуров Денис Валентинович

Министр промышленности и торговли РФ
Побелянский Георгий

Генеральный директор «Вертекс»
Фармвестник-ТВ
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения