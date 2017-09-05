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«Гедеон-Рихтер-Рус» вложит до 2020 г. более 1 млн руб. в расширение производства в Подмосковье

05.09.2017

Правительство Московской области и АО «Гедеон Рихтер-Рус» заключили соглашение о модернизации и расширении фармацевтического производства с правом использования налоговых льгот по налогу на прибыль и по налогу на вновь созданное имущество до 2022 года, сообщили в пресс-службе областного Мининвеста.

«Налоговое стимулирование как инструмент привлечения инвестиций раз за разом доказывает свою эффективность. Так, крупнейший иностранный фармпроизводитель принял решение о расширении и модернизации собственного производства, объем инвестиций в проект составит 1,2 млн рублей», - заявил заместитель Председателя Правительства Московской области-министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

В результате реализации инвестиционного проекта будет закуплено и введено в эксплуатацию производственное и лабораторное оборудование, внедрена система радиочастотного штрих-кодирования, расширены промышленная и логистическая база, оснащены системами управления и диспетчеризации инженерные сети. Дополнительно будет создано порядка 30 высокотехнологичных рабочих мест.

«Согласно соглашению ставка налога на прибыль будет снижена на 4,5%, в отношении налога на имущество будет действовать прогрессивная ставка от 0 до 1,5%. Проект будет реализован до конца 2020 года, налоговые льготы будут сохраняться на два года дольше», – сообщили в пресс-службе Мининвеста.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
инвестиции
ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»
Московская область
Фармвестник-ТВ
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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