«Гедеон-Рихтер-Рус» вложит до 2020 г. более одного млрд рублей в расширение производства в Подмосковье

Правительство Московской области и АО «Гедеон Рихтер-Рус» заключили соглашение о модернизации и расширении фармацевтического производства с правом использования налоговых льгот по налогу на прибыль и по налогу на вновь созданное имущество до 2022 года, сообщили в пресс-службе областного Мининвеста.

«Налоговое стимулирование как инструмент привлечения инвестиций раз за разом доказывает свою эффективность. Так, крупнейший иностранный фармпроизводитель принял решение о расширении и модернизации собственного производства», - заявил заместитель Председателя Правительства Московской области-министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

По его словам, объем инвестиций в проект составит 1,2 млрд рублей.

В результате реализации инвестиционного проекта будет закуплено и введено в эксплуатацию производственное и лабораторное оборудование, внедрена система радиочастотного штрих-кодирования, расширены промышленная и логистическая база, оснащены системами управления и диспетчеризации инженерные сети. Дополнительно будет создано порядка 30 высокотехнологичных рабочих мест.

«Согласно соглашению ставка налога на прибыль будет снижена на 4,5%, в отношении налога на имущество будет действовать прогрессивная ставка от 0 до 1,5%. Проект будет реализован до конца 2020 года, налоговые льготы будут сохраняться на два года дольше», – сообщили в пресс-службе Мининвеста.