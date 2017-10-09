ФП «Оболенское» расширяет линейку препаратов для лечения вен и сосудов

Напомним, что по итогам 2015 года ФП «Оболенское» заняло ведущие позиции в рейтинге самых быстрорастущих компаний среди производителей лекарственных препаратов по объему продаж на розничном фармацевтическом рынке России. (по данным DSM Group).

2017 году компания расширила линейку препаратов для лечения варикоза и венозной недостаточности. В марте 2017 года был представлен венотоник Венарус® в увеличенной дозировке 1000 мг, благодаря чему число приёмов препарата для пациента сократится до 1 таб. в сутки. А уже в октябре компания выпустила на рынок препарат Венарус® в новой упаковке по 60 таблеток, чтобы предоставить покупателям полный курс венопротекторного средства в одной упаковке.

На сегодняшний день компания производит более 150 рецептурных и безрецептурных препаратов основных терапевтических направлений: гастроэнтерология, кардиология, флебология, боль, бессонница, неврология, мужское здоровье и другие.