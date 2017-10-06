 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
292

Формулировки правил отпуска наркосодержащих лекарств могут вызвать проблемы при проверках

06.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

Правила отпуска наркотических и психотропных лекарственных средств, утвержденных приказом Минздрава №403н, могут привести к разночтениям между аптеками и проверяющими структурами. Это мнение в интервью «ФВ» высказала исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

«В приказе написано, что наркотические и психотропные препараты, и – внимание - через запятую, препараты, подлежащие предметно-количественному учету, отпускаются фармацевтическими работниками, поименованными в приказе, - рассказала она. - Эти работники имеют право отпуска и допуск к работе с наркотическими и психотропными лекарственными средствами. И вот здесь, при буквальном прочтении некоторыми проверяющими, боюсь, как бы не возник вопрос: что на все препараты, подлежащие предметно-количественному учету, будут требовать у директора аптеки допуск соответствующих сотрудников на право работы? Это не может не беспокоить».

Как пояснила эксперт, проблема заключается именно в самом изложении через запятую. «Если бы нас проверял только Росздравнадзор, вопросов бы не было, - добавила Елена Неволина. - Но аптеки проверяют и сотрудники прокуратуры, а они честно все читают до буквы».

Согласно установленным правилам получается, что только провизор-аналитик не имеет права отпускать психотропные и наркотические препараты - по названию должности, отметила она. Соответственно на него нет смысла оформлять и допуск на право работы с этими лекарственными средствами.

«Хотя и здесь возникает противоречие: если психоневрологический диспансер выписал в производственную аптеку рецепт на порошки с фенобарбиталом, провизор-аналитик должен обязательно проверить эти порошки. А если у него нет права допуска к работе с этими средствами и веществами?», - задается вопросом собеседница «ФВ».

Подробности читайте в «ФВ» №32 (903) от 10.10.2017 г. в публикации «Изложение с запятой».

Хотите узнать больше?

Расширенная аналитическая версия этого материала, а также интервью, мнения экспертов и глубокий анализ фармацевтического рынка доступны читателям газеты «Фармацевтический вестник» в еженедельных выпусках газеты на сайте и в печатном виде.

Выбирайте лучший вариант подписки:

  • Годовая подписка (42 выпуска) — 12 012 руб.
  • 6 месяцев (21 выпуск) — 6 699 руб.
  • Пробная подписка на 1 месяц всего за 1 116 руб.

Оформите подписку прямо сейчас на сайте ИД «Бионика Медиа» и получите доступ к материалам газеты мгновенно! Обратите внимание, для получения онлайн-доступа к газете потребуется регистрация на www.pharmvestnik.ru с тем же email-адресом, что и на сайте ИД «Бионика Медиа».

Вы подписчик печатной версии газеты? Зарегистрируйтесь на pharmvestnik.ru и отправьте заявку на предоставление доступа к онлайн-версии из личного кабинета и читайте нас в любом месте в любое время.

Отдел подписки: (495) 332-02-63, эл. почта subscription@bionika-media.ru

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
08.09.2017 Скандально известная аптека в Пятигорске закрыта
07.08.2017 Расширен перечень наркотических средств и психоактивных веществ, подлежащих контролю
25.07.2017 Правительство расширило перечни наркотических средств, психотропных веществ и растений, их содержащих
19.07.2017 В ДНР выдали первую лицензию на ввоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
15.02.2017 Эксперт: государству не нужны новые аптеки, отпускающие наркотические препараты
Метки
психотропные вещества
наркотические средства
Персоны
Неволина Елена Викторовна
Исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата»
Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
05.10 — 07.10 XII международный научный конгресс «Рациональная фармакотерапия»
05.10 — 06.10 РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения