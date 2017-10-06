Формулировки правил отпуска наркосодержащих лекарств могут вызвать проблемы при проверках

Правила отпуска наркотических и психотропных лекарственных средств, утвержденных приказом Минздрава №403н, могут привести к разночтениям между аптеками и проверяющими структурами. Это мнение в интервью «ФВ» высказала исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

«В приказе написано, что наркотические и психотропные препараты, и – внимание - через запятую, препараты, подлежащие предметно-количественному учету, отпускаются фармацевтическими работниками, поименованными в приказе, - рассказала она. - Эти работники имеют право отпуска и допуск к работе с наркотическими и психотропными лекарственными средствами. И вот здесь, при буквальном прочтении некоторыми проверяющими, боюсь, как бы не возник вопрос: что на все препараты, подлежащие предметно-количественному учету, будут требовать у директора аптеки допуск соответствующих сотрудников на право работы? Это не может не беспокоить».

Как пояснила эксперт, проблема заключается именно в самом изложении через запятую. «Если бы нас проверял только Росздравнадзор, вопросов бы не было, - добавила Елена Неволина. - Но аптеки проверяют и сотрудники прокуратуры, а они честно все читают до буквы».

Согласно установленным правилам получается, что только провизор-аналитик не имеет права отпускать психотропные и наркотические препараты - по названию должности, отметила она. Соответственно на него нет смысла оформлять и допуск на право работы с этими лекарственными средствами.

«Хотя и здесь возникает противоречие: если психоневрологический диспансер выписал в производственную аптеку рецепт на порошки с фенобарбиталом, провизор-аналитик должен обязательно проверить эти порошки. А если у него нет права допуска к работе с этими средствами и веществами?», - задается вопросом собеседница «ФВ».

Подробности читайте в «ФВ» №32 (903) от 10.10.2017 г. в публикации «Изложение с запятой».