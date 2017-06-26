Фонд Михаила Фридмана приобретает розничную сеть Holland & Barrett

Инвестиционный фонд российского миллиардера Михаила Фридмана LetterOne (L1) объявил о приобретении одной из крупнейших в Европе розничных сетей по продаже продуктов здорового питания – британской компании Holland & Barrett за 1,8 млрд фунтов стерлингов, пишет Financial Times. Прежним владельцем компании являлась частная инвестиционная компания Carlyle Group.

Holland & Barrett насчитывает 1150 торговых точек, больше половины из которых расположены в Великобритании. Компания также имеет значительное присутствие в Китае, Индии, Нидерландах и ОАЭ.

Кроме L1 в приобретении Holland & Barrett были заинтересованы частные инвестфонды KKR, Sycamore Partners и AS Watson.

В 2016 г. объем продаж Holland & Barrett составил 610 млн фунтов, прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) – более 150 млн фунтов.

Сделку планируется завершить в сентябре текущего года.