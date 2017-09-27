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Фонд «ИРИ» ищет инвесторов для реализации проекта «Третье мнение»

27.09.2017

Сегодня в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция Фонда «ИРИ», в ходе которой советник президента Герман Клименко рассказал о будущем цифровой медицины.

Фонд инициировал разработку проекта «Третье мнение» - системы по диагностике заболеваний, которая включает в себя распознаванием патологий по медицинским цифровым изображениям (рентген, УЗИ, КТ, МРТ).

Эта система представляет собой приложение для смартфона и компьютера. В бета-версии запущен первый этап проекта - анализатор патологических клеток и распознавание патологий глазного дна.

Однако по словам авторов идеи, для реализации проекта необходимы инвестиции. Для того, чтобы масштабировать проект и охватить такие направления как рентгенография, маммография, томография «суммы затрат начинают измеряться десятками миллионов долларов», - заявил Герман Клименко.

Привлекать инвестиции разработчики планируют с помощью выхода на ICO (форма привлечения финансирования в виде эмиссии и продажи инвесторам криптовалют).

По оценке Германа Клименко, на запуск проекта требуется порядка 100 млн долларов.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
инвестиции
интернет-технологии
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26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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