Фонд «ИРИ» ищет инвесторов для реализации проекта «Третье мнение»

Сегодня в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция Фонда «ИРИ», в ходе которой советник президента Герман Клименко рассказал о будущем цифровой медицины.

Фонд инициировал разработку проекта «Третье мнение» - системы по диагностике заболеваний, которая включает в себя распознаванием патологий по медицинским цифровым изображениям (рентген, УЗИ, КТ, МРТ).

Эта система представляет собой приложение для смартфона и компьютера. В бета-версии запущен первый этап проекта - анализатор патологических клеток и распознавание патологий глазного дна.

Однако по словам авторов идеи, для реализации проекта необходимы инвестиции. Для того, чтобы масштабировать проект и охватить такие направления как рентгенография, маммография, томография «суммы затрат начинают измеряться десятками миллионов долларов», - заявил Герман Клименко.

Привлекать инвестиции разработчики планируют с помощью выхода на ICO (форма привлечения финансирования в виде эмиссии и продажи инвесторам криптовалют).

По оценке Германа Клименко, на запуск проекта требуется порядка 100 млн долларов.