ФОМС считает заключение Счетной палаты домыслами

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) не согласен с выводами, содержащимися в акте Счетной палаты по результатам контрольного мероприятия. Выводы в документе не имеют под собой нормативно-правового основания - поскольку не содержат ни одного указания на нарушенные пункты законодательства, а основаны исключительно на домыслах, утверждает пресс-служба ФОМС.

Лекарственная доля

По оценкам Счетной палаты, в ходе реализации в 2016 г. базовой программы ОМС при увеличении почти на 6% средств, направленных на оплату медпомощи, объем оказанной помощи снизился по всем видам и условиям ее оказания на 38 млн случаев, в том числе на 36 млн посещений врачей в первичном звене здравоохранения. При этом средняя стоимость одного случая лечения выросла неравномерно: с 2,5% за посещения до 25,5% за лечение в дневном стационаре, что требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России. Одновременно с этим объем платных медуслуг, оказываемых населению государственными медорганизациями, вырос на 40 млрд руб.

Согласно результатам проверки, в тарифе ОМС растет доля расходов на закупку лекарственных препаратов, оплату коммунальных и иных платежей за услуги. Отмечается рост цен на лекарственные препараты почти на 4%, из них отечественных на 6,5%.

При этом почти на 1% за 2016 г. снизилась доля расходов на зарплату, что, по мнению аудиторов, создает риски невыполнения показателей по росту зарплаты медработников.

В 37 регионах на фоне снижения доли зарплаты в структуре расходов одновременно отмечено снижение числа медработников (более чем на 2% или 26 тыс. человек), что и позволило данным регионам обеспечить относительный рост их средней зарплаты, увеличивая коэффициент нагрузки за счет совместительства до 1,5.

В результате в 2016 году не были достигнуты целевые показатели Указа 597 по росту зарплаты медработников. Например, по врачам вместо 170% к средней зарплате по экономике по факту достигнуто только 150%. В то же время терфондами в 2016 г. не было использовано почти 22 млрд руб., предоставленных на оплату медицинской помощи, которые возвращены в соответствующие бюджеты (ФОМС и субъектов РФ).

Высший пилотаж

Основным нарушением в акте Счетной палаты представлено заключение, что в ходе повышения квалификации в одном из лицензированных международных институтов сотрудники ФОМС значительную часть времени изучали систему социального страхования.

Например, аудиторы указывают, что программы дополнительного профессионального образования по повышению квалификации во Вьетнаме и Греции не содержали учебного плана, формы аттестации, оценочных материалов. Кроме того в Счетной палате отмечают, что в рамках международного сотрудничества повышение квалификации специалистов должно быть в странах с развитой страховой моделью здравоохранения. Специалисты ведомства усомнились в точности выбора ФОМС.

«Согласно отчету Всемирной Организации Здравоохранения «World Health Statistics 2017» раздел «Death Registration» Социалистическая Республика Вьетнам относится к странам, не обеспечивающим статистический учет 100% случаев родов и 80% регистрации случаев смерти, то есть система обязательного медицинского страхования данные страховые случаи не учитывает, что не позволяет полностью отнести ее к странам с развитой системой ОМС», – отмечается в заключении.

Кроме того, аудиторы говорят, что отчет о прохождении повышения квалификации во Вьетнаме является перепечаткой статьи «Расширение обязательного медицинского страхования – путь к снижению расходов населения Вьетнама на медицинские услуги», опубликованной в журнале «Вестник науки Сибири» 2015, № 1 (16).

Найдены некоторые несоответствия и в командировке сотрудников ФОМС в Грецию, в частности, в приказе о повышении квалификации в Греции говорится, что работники фонда должны были жить в Афинах, а на самом деле жили в пригороде греческой столицы Глифаде.

«Глифада — курорт в 15 км от Афин, входящий в агломерацию Больших Афин. Глифада считается одним из самых элегантных и изысканных пригородов греческой столицы, где отдыхают многие знаменитости, а состоятельные греки и граждане другие европейских государств строят здесь фешенебельные виллы», – характеризует местечко один туристических ресурсов «Тонкости туризма».

Раскритиковали аудиторы и отчет сотрудников Фонда о прохождении повышения квалификации в Греции. Его анализ свидетельствует, что 58% отчета посвящены вопросам социального страхования и пенсионного права Греции. А эти виды страхования не входят в полномочия ФОМС, говорят в Счетной палате.

«Однако обязательное медицинское страхование является составной частью социального страхования – это закреплено законодательно (ст. 3 п. 1 Федерального закона N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»). В большинстве стран мира медицинское страхование также неразрывно связано с социальным страхованием, поэтому процесс изучения зарубежного опыта невозможен в ином формате. Следовательно, итоговый отчет об оказании образовательных услуг полностью соответствует техническому заданию», – уверены в ФОМС.