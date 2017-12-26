ФОМС: беспрецедентный рост субвенций позволит в 3,5 раза увеличить тарифы на онкологию

Бюджет Федерального фонда ОМС в 2018 году составит 1 триллион 888 миллиардов рублей. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщила заместитель председателя ФОМС Ирина Соколова.

По ее словам, в 2020 году бюджет Фонда впервые превысит цифру в 2 триллиона: планируется, что он составит 2,1 трлн рублей.

По отношению к уходящему году в 2018 прирост субвенции составит

333,2 млрд рублей или 21,7%.

«Это беспрецедентный рост, которого ранее еще не было в бюджете ФОМС, – отметила Ирина Соколова. – Эти средства гарантируют стабильную работу и полное обеспечение медицинских организаций, которые работают в системе обязательного медицинского страхования».

За счет роста субвенции планируется увеличить зарплату медицинским работникам. С 1 января 2018 года она должна достичь 200% от средней по экономике региона, среднего и младшего медперсонала – 100%.

Представитель ФОМС также подчеркнула, что количество тарифов по онкологическим заболеваниям увеличится более чем в 3 раза, при этом тарифы на химиотерапию увеличатся более чем на 80%.

Ирина Соколова также коротко прокомментировала недавнюю инициативу Лиги защитников пациентов выделить 330 млрд рублей на лекарственное возмещение для пациентов: «Для того чтобы решить эту проблему, нужны немалые денежные затраты. Источника финансирования на сегодняшний день нет. Минздрав работает над этим вопросом, но говорить о конкретных результатах пока преждевременно».