ФК «Гранд Капитал» купила брянскую аптечную сеть «Мэтр»

Как стало известно «ФВ», фармдистрибьютор «ФК «Гранд Капитал», которому принадлежит аптечная сеть «Сердце России», заключил соглашение о покупке аптечной сети «Мэтр». Согласно базе СПАРК, собственником ООО «Мэтр» с 16 июня 2017 г. стала Оксана Агиевич – партнер совладельца ФК «Гранд Капитал» Денис Ременяко.

Под брендом «Мэтр» в Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Белгородской, Липецкой, Тверской, Курской, Пензенской областях работают более 150 аптек. Аптечная сеть под собственной торговой маркой выпускает аскорбиновую кислоту, вату, бинты, ватные палочки, гематоген, мюсли, салфетки влажные, детские, шприцы, система для инфузий, репейные масла, чаи пакетированные и др.

Фармацевтическая компания «ФК Гранд Капитал» основана в 2002 году. Оборот компании в декабре 2016 года достиг 3,5 млрд рублей. В конце 2014 г. компания приобрела две аптечные сети в Кирове, провела их ребрендинг, создав новый бренд «Сердце Вятки». На сегодняшний момент компания владеет сетями и в других регионах: «Сердце Карелии», «Сердце Московии», «Сердце Столицы» и «Сердце Севера».