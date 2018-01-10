 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
231

Физики ЮФУ создают основу для возникновения новых лекарственных средств

10.01.2018

Ученые Южного федерального университета отчитались о работе в рамках гранта Российского научного фонда и подали заявку на его продление. В течение трех лет они изучали принципы устройства и работы белковых шприцеобразных наномашин, которые встречаются, в том числе, среди вирусов. Полученные результаты важны с точки зрения разработки новых лекарственных препаратов.

- Шприцеобразные устройства – это вставленные друг в друга нанотрубки, - рассказывает профессор кафедры нанотехнологии физического факультета ЮФУ, руководитель исследования Сергей Рошаль. – Внешне они действительно напоминают шприц. При сокращении внешнего цилиндра внутренний пронзает мембрану, вследствие чего происходит впрыскивание информационных молекул в клетку. Так вирус встраивается в ДНК.

В общих чертах данный механизм был открыт еще несколько десятилетий назад, однако ростовские ученые смогли описать его более точно и досконально на примере бактериофага Т4, установив ранее неизвестную геометрическую связь между симметриями нанотрубок. Результаты исследования недавно были опубликованы в журнале Nanoscale.

- Мы не медики, – говорит Сергей Рошаль. – Мы – физики, занимающиеся биологическими системами, но то, что мы делаем, представляет интерес для медицины и фармакологии. Надеюсь, что нашу статью прочтут те, кто имеет отношение именно к этим областям знаний. Понимание устройства и принципов функционирования шприцеобразной наномашины бактериофагов, изложенное в нашей публикации, - принципиально с точки зрения создания новых лекарственных средств. Бактериофаги не просто являются альтернативой антибиотикам, но и в состоянии выступать в роли наноконтейнеров.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
21.12.2017 В СПбГУ откроется новая лаборатория по созданию биогибридов
18.12.2017 Большая фарма делает ставку на анализ больших данных
11.12.2017 Уральские ученые заменят токсичный палладий в синтезе лекарств
01.12.2017 Биологи Южного федерального университета придумали, как сделать пенообразование дешевле и экологичнее
27.09.2017 Ученые из МИСиС представили новый метод терапии и диагностирования опухолей
Метки
научные разработки
ЮФУ
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения