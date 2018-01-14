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Лента · В России
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Финансирование программы «Семь нозологий» в 2018 г. не увеличилось

14.01.2018

Согласно ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.», на программу «Семь нозологий» выделено 43,61 млрд руб. Причем такой же объем предусмотрен на 2019-2020 гг.

Изначально правительство запланировало выделить на программу в 2018 г. 42,74 млрд руб. Такая цифра значилась в проекте бюджета, поступившего в Госдуму осенью 2017 г. Перед рассмотрением закона о бюджете парламентом с депутатами встретилась министр здравоохранения Вероника Скворцова и попоросила увеличить финансирование «Семи нозологий» на 6,7 млрд руб. «За последние пять лет количество больных, получающих лекарства по программе «Семь нозологий», выросло в два раза. Ожидается, что в 2018 г. регистр этих пациентов вырастет как минимум на 8%, чтобы программа нормально функционировала, необходимо добавить средства», – пояснила тогда г-жа Скворцова.

Однако депутаты смогли изыскать всего 770 дополнительных миллионов рублей. Таким образом финансирование программы выросло до 43,61 млрд руб., что соответствует объему 2017 г.

Не в полной мере депутаты смогли удовлетворить и другие просьбы министра. Например, она просила добавить 1,6 млрд руб. на закупку вакцин. Однако эта сумма увеличилась только на 1,43 млрд руб. с 11,57 до 13 млрд руб. Также Вероника Скворцова говорила о необходимости выделить дополнительные 2 млрд руб для программы закупки лекарств для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Но, согласно ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 г.», сумма на покупку этих лекарств осталась на уровне прошлого года – чуть больше 3 млрд руб.

Зато намного больше, чем просил Минздрав, выделено дополнительное финансирование на закупку антиретровирусных препаратов. Так, министр говорила о 2 млрд руб., а финансирование увеличено почти на 5 млрд руб. по сравнению с проектом бюджета. В проекте речь шла 16,93 млрд руб., а в итоге стало 21,82 млрд руб. В 2017 г. финансирование программы составляло 17,84 млрд руб.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
программа "7 нозологий"
антиретровирусные средства
финансирование
лекарственное обеспечение
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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