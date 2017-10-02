Финансирование программы «Семь нозологий» в 2018 г. может снизиться почти на 900 млн рублей

Расходы федерального бюджета в государственную программу «Развитие здравоохранения» в следующем году вырастут на 14% и составят 300,1 млрд руб., об этом говорится в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Однако финансирование лекарственного обеспечения в рамках программы снизится.

Так, на иммунопрофилактику запланировано потратить 11,57 млрд руб. Это немного меньше по сравнению с расходами текущего года – 11,8 млрд руб. Практически по миллиарду теряют программы по закупке препаратов для ВИЧ-инфицированных (с 17,84 млрд руб. в текущем году до 16,93 млрд руб. в проекте на 2018 г.) и «Семь нозологий» (с 43,61 млрд руб. до 42,74 млрд руб.). Ассигнования на закупку противотуберкулезных препаратов для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью останутся на прежнем уровне – 3 млрд руб.

Перед внесением бюджета в Госдуму министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с депутатами Комитета по охране здоровья и рассказала, что затраты на лекарства надо увеличить: «Семь нозологий» на 6,7 млрд руб., ВИЧ – на 2 млрд руб., туберкулез – на 2 млрд руб., вакцинопрофилактику – на 1,6 млрд руб.

В программе появились новые пункты, которых ранее не было. В частности, будут выделены 90 млн руб. на проект «Бережливая поликлиника». Как отметила ранее Вероника Скворцова, сейчас в нем участвует 200 поликлиник, к концу следующего года должно быть уже две тысячи медорганизаций.

Еще одна новинка: приоритетный проект «Укрепление здорового образа жизни», который должен мотивировать граждан отказать от табакокурения, чрезмерного употребления спиртных напитков, от абортов и так далее. На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 403,5 млн руб.

Наконец, третье направление : проект «Новые кадры современного здравоохранения», на который потратят 1,5 млрд руб., связан с формированием системы аккредитационных площадок для узких медицинских специальностей. Всего таковых 94, для проведения аккредитация по ним необходимо закупить симуляционное оборудование, программное обеспечение, разработать специальные тесты.

Существенно снизились ассигнования на совершенствование помощи онкологическим больным – с 800 млн до 58,2 млн руб. В то же время выросли расходы на совершенствование высокотехнологичной помощи с 700 млн до 6,14 млрд руб.