ФФОМС: страховые медорганизации являются основой действующего института контроля качества медпомощи

Законопроект, содержащий нормы о выведении страховых медицинских организаций (СМО) из системы обязательного медицинского страхования, является одной из законодательных инициатив, направленных на регулирование сферы, о которой авторы, как правило, имеют не полное и не совсем верное представление – о том, как это устроено и работает на самом деле. Так прокомментировал советник председателя Федерального фонда ОМС Игорь Селезнев законопроект № 202717-7 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», внесенный в Госдуму заместителем председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федотом Тумусовым.

По его словам, СМО являются важнейшим звеном пациентоориентированной системы здравоохранения. Это первичный элемент персонифицированной медицинской помощи, начинающейся с получения полиса ОМС.

«Конечно, новые механизмы индивидуальной, адресной работы с застрахованными гражданами требуют настройки. Мы работаем над этим вместе со страховыми компаниями. И эта работа будет продолжаться. Но уже сейчас понятно, что стратегическое направление развития системы обязательного медицинского страхования выбрано верное», – отметил И. Селезнев.

По его словам, страховые компании осуществляют колоссальный объем экспертной работы, по сути являясь основой действующего института контроля качества медицинской помощи. В 2016 году ими проведено около 26 миллионов медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи – порядка 13 млн.

«Что же касается расходов на содержание страховых медицинских компаний, непонятно откуда и зачем уважаемый автор законопроекта взял эти цифры, неоднократно нами опровергнутые. В 2015 году расходы страховых компаний, работающих в обязательном медицинском страховании, составили 15,1 млрд руб., в 2016 г. меньше - 14,8 млрд рублей. В относительных показателях это 1% и 0,95% от объема выделяемых на оплату медицинской помощи средств соответственно. Любая коммерческая компания может позавидовать такой эффективности», – подчеркнул И. Селезнев.