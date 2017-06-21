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ФФОМС: страховые медорганизации являются основой действующего института контроля качества медпомощи

21.06.2017

Законопроект, содержащий нормы о выведении страховых медицинских организаций (СМО) из системы обязательного медицинского страхования, является одной из законодательных инициатив, направленных на регулирование сферы, о которой авторы, как правило, имеют не полное и не совсем верное представление – о том, как это устроено и работает на самом деле. Так прокомментировал советник председателя Федерального фонда ОМС Игорь Селезнев законопроект № 202717-7 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», внесенный в Госдуму заместителем председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федотом Тумусовым.

По его словам, СМО являются важнейшим звеном пациентоориентированной системы здравоохранения. Это первичный элемент персонифицированной медицинской помощи, начинающейся с получения полиса ОМС.

«Конечно, новые механизмы индивидуальной, адресной работы с застрахованными гражданами требуют настройки. Мы работаем над этим вместе со страховыми компаниями. И эта работа будет продолжаться. Но уже сейчас понятно, что стратегическое направление развития системы обязательного медицинского страхования выбрано верное», – отметил И. Селезнев.

По его словам, страховые компании осуществляют колоссальный объем экспертной работы, по сути являясь основой действующего института контроля качества медицинской помощи. В 2016 году ими проведено около 26 миллионов медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи – порядка 13 млн.

«Что же касается расходов на содержание страховых медицинских компаний, непонятно откуда и зачем уважаемый автор законопроекта взял эти цифры, неоднократно нами опровергнутые. В 2015 году расходы страховых компаний, работающих в обязательном медицинском страховании, составили 15,1 млрд руб., в 2016 г. меньше - 14,8 млрд рублей. В относительных показателях это 1% и 0,95% от объема выделяемых на оплату медицинской помощи средств соответственно. Любая коммерческая компания может позавидовать такой эффективности», – подчеркнул И. Селезнев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Страховые компании
ФФОМС
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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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