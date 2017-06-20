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Федот Тумусов предлагает вывести страховые медицинские организации из системы ОМС

20.06.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект № 202717-7 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Законопроект направлен на приведение действующего законодательства и сложившейся практики к основным понятиям законодательства о страховом деле. По мнению депутата, страховые медицинские организации являются лишним, дублирующим звеном в системе ОМС. Они не являются страховщиками, не ведут, собственно, страховую деятельность, как это должно быть согласно ФЗ РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а осуществляют лишь отдельные полномочия страховщика, которые им передаются законом или договором.

В действительности, страховые медицинские организации не несут на себе страховые риски, не используют свои средства в страховании, а потому не являются страховыми организациями.

Их функция состоит в том, чтобы осуществлять посредничество между государством и государственными же учреждениями здравоохранения.

«Однако эту же функцию, помимо других, несут на себе территориальные фонды ОМС. Следовательно, страховые медицинские организации оказались лишним, дублирующим звеном в системе», – указано в пояснительной записке.

Депутат считает, что попытка придать страховым компаниям статус защитников пациентов является ошибочной, во-первых, потому что страховые компании не занимаются защитой прав застрахованных.

«С момента введения в ОМС страховые медицинские организации действовали против интересов пациентов и системы здравоохранения. По факту, в России создана система государственного страхования необходимости получения гражданами медицинской помощи. Участие страховых компаний в этой системе разрушает ее частными интересами этих компаний. Нельзя улучшить систему государственного страхования, усилив деятельность компаний, которые страховыми только называются, и не могут развить именно страховые принципы», – подчеркивает депутат.

Он приводит данные Счетной Палаты РФ, в соответствии с которыми расходы на страховые компании за 2014-2015 год оставили 54 млрд руб.

По его мнению, на эти средства можно было бы не только полноценно защитить пациентов во всей России, но и провести очень хорошие пилотные проекты по бесплатному лекарственному обеспечению в регионах.

«Таким образом, нет ни одного аргумента в защиту сохранения страховых медицинских организаций в системе ОМС, и есть немалое число доводов против их сохранения, что указывает на необходимость их полного оттуда вывода. Это может быть осуществлено в течение одного-двух лет», – резюмирует Федот Тумусов.

Проект закона также предлагает вернуть норму о том, что помощь, оказываемая в рамках ОМС, не может быть объектом страхования по ДМС. При этом финансирование из средств ОМС предлагается дополнить указанием на финансирование из государственного бюджета, которое так же не может дублироваться средствами ДМС.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Страховые компании
ОМС
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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