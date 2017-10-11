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ФАС: взаимозаменяемость – ключевой вопрос для ценообразования на лекарства в госзакупках

11.10.2017

Решение вопроса о взаимозаменяемости, определения эквивалентности лекарственных средств даст объективные цены на препараты, закупаемые за счёт бюджетов всех уровней, считает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

«Определение взаимозаменяемости и эквивалентности лекарственных средств носит ключевое значение для ценообразования на госзакупках, как на стадии формирования начальной цены контракта, так и на стадии участия в закупке, - подчеркнул Рачик Петросян на конференции ИД «Ведомости» «Правовые вопросы фармацевтической отрасли». - Без решения вопроса о взаимозаменяемости, определения эквивалентности лекарственных средств у нас не будет объективных цен на препараты, закупаемые за счёт бюджетов всех уровней».

Информационная система, разработанная компанией «Ростех», позволяет рассчитать средневзвешенную цену на единицу действующего вещества в рамках одного МНН.

«Сравнивая эти данные со стоимостью лекарственных препаратов по торговым наименованиям, можно увидеть существенные отличия цен, и зачастую препараты с наибольшей стоимостью существуют в условиях минимальной конкуренции», - сообщил замглавы ФАС России.

По его словам, чем скорее Минздрав России решит вопрос взаимозаменяемости и эквивалентности, тем скорее страна получит снижение цен на закупаемые лекарства, компании на рынке получат объективные условия для честной конкуренции, тем большее число граждан получат необходимые лекарства.

ФАС России считает целесообразным оказывать поддержку отечественным производителям путем предоставления преференций, сохраняющих конкуренцию на закупках, т.е. прежде чем получить преференцию на закупках, российская компания должна выиграть соответствующую закупку, уточнил Р. Петросян.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
ФАС России
взаимозаменяемость
цена
лекарственный препарат
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10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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