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Лента · В России
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ФАС впервые предписала региональной службе по тарифам снизить предельные надбавки к ценам на лекарства

15.01.2018

Федеральная антимонопольная служба не согласовала проект приказа «О внесении изменений в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 5 июня 2012 г. № 144 «Об установлении предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП». Обнаружено существенное несоответствие розничных надбавок фактическим отпускным ценам на лекарственные препараты.

Насколько именно были завышены надбавки, неизвестно, поскольку расчет их уровня не входит в компетенцию антимонопольной службы.

До конца марта РСТ обязана снизить надбавки, а для остальных регионов это повод проверить правильность расчетов надбавок.

«Подобное предписание Федеральной антимонопольной службой выдано впервые, и это сигнал для остальных регионов устанавливать объективные предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарства по результатам предусмотренного методикой экономического анализа и соответствующих расчетов», – сообщила зам. начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

До 2015 г. предписания о несоответствии надбавок отпускным ценам выдавала Федеральная служба по тарифам (ФСТ), которая обнаруживала эти факты в рамках проверок. После ее упразднения эти функции перешли к ФАС. Тогда же у проверяющих появились полномочия по согласованию решений субъектов об установлении или пересмотре надбавок. В рамках этой процедуры предписание РСТ Забайкалья – прецедент.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
предельные надбавки
Забайкальский край
Фармвестник-ТВ
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02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
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21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
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