ФАС вновь обнаружила картельный сговор на рынке госзакупок лекарств

В течение месяца Федеральная антимонопольная служба должна возбудить дело, касающееся антимонопольного соглашения на рынке госзакупок лекарств. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Он рассказал, что во время проверки одной из крупных фармкомпаний у нее было обнаружено более 20 ключей для участия в электронных торгах. «Одновременно из одной точки в торгах для малого бизнеса участвует больше 20 компаний. Это мешает участвовать нормальному малому бизнесу», – пояснил статс-секретарь, зам. руководителя ФАС Андрей Цариковский. Представители ФАС добавили, что дело будет возбуждено в ближайший месяц. По предварительным данным, в результате таких операций участники незаконного соглашения могли получить доход в размере сотен миллионов рублей.

По словам Цариковского, дела, касающиеся закупок медикаментов, занимаются второе место в общем объеме, или 19%. На первом месте – строительство и дорожные работы, таких дел 24,8%.

«За два года возбуждено более ста антимонопольных дел в сфере закупок лекарств и медицинских изделий и оборудования в 82 субъектах РФ, в результате незаконных соглашений получен доход в размере более 23 млрд руб. Возбуждены уголовные дела по факту этих картелей, в частности в Самарской области и Республике Хакасия. Ряд уголовных дел готовится», – поделился статистикой г-н Тенишев.

По его словам, фармацевтические дела поражают своим масштабом. Как правило, это большое количество эпизодов на электронных аукционах, которое достигало 700 штук, один картель действует на территории 20 - 30 субъектов.

Андрей Тенишев рассказал, что ФАС внимательно следит за торгами по программе «Семь нозологий». В 2017 г. именно в рамках этой работы антимонопольный орган подозревал в картельном сговоре «Фармстандарт» и «Биокад».

«Нарушений в деле мы не нашли. Но мы продолжаем внимательно следить за этой программой, так как речь идет о крупных денежных средствах. И если сегодня в программе нарушений нет, это не означает, что их не будет завтра», – добавил он.

Андрей Цариковский в свою очередь добавил, что решение ФАС отражает либо наличие нарушения, либо его отсутствие. «Жаль, что невозможна формулировка: дело прекращено за недоказанностью», – посетовал он.

На фото ключи участников электронных торгов, обнаруженые в фармкомпании.